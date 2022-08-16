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癌末病人緩和醫療病痛這幾點難辨 「苦」需靠他們幫忙

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
賈蔚表示，癌末病人最後進入「苦」的靈性階段在社工、心理師的幫忙，加上有宗教師的加入，慢慢讓緩和醫療照護更趨於完整。圖／翻攝自賈蔚臉書
賈蔚表示，癌末病人最後進入「苦」的靈性階段在社工、心理師的幫忙，加上有宗教師的加入，慢慢讓緩和醫療照護更趨於完整。圖／翻攝自賈蔚臉書

癌末病人已經服用嗎啡多時，卻仍感到疼痛控制不佳，詢問醫師意見在緩和醫療中，病人是被疼痛困擾還是陷入痛苦漩渦，2者糾結在一起難以分辨，疼痛也分生理心理上差異，聯新國際醫院副院長賈蔚指出，不過「苦」才是最難解的，進入靈性空間，在社工、心理師的幫忙，加上有宗教師的加入，慢慢讓緩和醫療照護更趨於完整。

賈蔚表示，近日聽聞朋友家中長輩癌症末期，服用嗎啡卻仍感疼痛難以入眠，讓他想起緩和醫療學習過程中，最困難但也是醫療團隊必須面對處理的問題，病人到底是被疼痛困擾，還是陷入痛苦漩渦，甚至2者糾結難以分辨。

賈蔚指出，有人說末期病人的「疼痛」處置完全可以忽略嗎啡的長期副作用，大膽調升劑量直至病人疼痛緩解，只要病人和家屬清楚並接受嗎啡的急性副作用，但後來慢慢體會，即使病灶十分明確，有時「疼痛」的原因依然難以釐清是「生理性」還是「心因性」情緒造成。

賈蔚說，再後來知道末期病人最難處理的，其實不是「痛」，而是「苦」，痛苦已經徹底超越生理心理範疇，進入「靈性」空間，這也是醫護夥伴在訓練階段最欠缺及不擅長領域。

社工師、心理師發揮了他們的專業，稍稍補足了團隊照護上的需求，賈蔚感嘆，靈性照護難度太大，漸漸很多醫院團隊有宗教師加入，讓緩和醫療照護更趨於完整。但，這離團隊追求的目標尚遠，離病人家屬期待的善終也可能有很大的落差。

賈蔚說，緩和醫學裡痛有分生、心裡之別，而苦則是進入靈性空間。圖／翻攝自賈蔚臉書
賈蔚說，緩和醫學裡痛有分生、心裡之別，而苦則是進入靈性空間。圖／翻攝自賈蔚臉書

社工 癌症 醫師

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