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搭新自強號可接延長線充電？ 台鐵勸阻：恐使斷路器跳脫影響其他乘客

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
近日有民眾在列車上用延長線連接插座，並且同時為多個3C用品充電，遭質疑可能會造成跳電、短路，影響列車運行安全。圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部
近日有民眾在列車上用延長線連接插座，並且同時為多個3C用品充電，遭質疑可能會造成跳電、短路，影響列車運行安全。圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部

為提供旅客更佳的乘坐體驗，台鐵EMU3000型新自強號於每個座位下方提供110V及USB充電器插座各一個，方便旅客使用筆電或手機等3C設備。不過，近日卻有民眾在列車上用延長線連接插座，並且同時為多個3C用品充電，遭質疑可能會造成跳電、短路，影響列車運行安全。台鐵也勸導民眾勿接上太多3C設備，否則可能觸發斷路器跳脫，影響其他乘客充電。

台鐵回應，為安全考量，供旅客使用的插座迴路與列車控制迴路分開設置，互不影響，而且每一車廂之充電器迴路並設有30A斷路器予以保護。不過，旅客若逕自使用延長線將110V電源分接多個3C設備使用，當負載過大時，將造成斷路器跳脫，使得該車廂內所有充電器均無法使用，若分接過多電器更可能造成該延長線過熱之風險。

台鐵仍請旅客發揮公德心，於每個座位上以使用1至2項3C設備為限，以免過大負載觸發斷路器跳脫，造成全車廂旅客皆無充電器可用之情形，未來台鐵也會對使用延長線的旅客會予以勸導。

不過，台鐵目前只有EMU3000型列車及普悠瑪列車行李區的插座開放給民眾使用，其餘區間車上的插座僅提供清潔服務人員接上清潔吸䴤器使用，是不開放民眾使用的，民眾擅自使用恐造成電子設備損害，更可能觸犯竊電罪。

台鐵EMU3000型新自強號於每個座位下方提供110V及USB充電器插座各一個，方便商務旅客使用筆電等3C設備，示意圖。記者盧逸峰／攝影
台鐵EMU3000型新自強號於每個座位下方提供110V及USB充電器插座各一個，方便商務旅客使用筆電等3C設備，示意圖。記者盧逸峰／攝影
台鐵EMU3000型新自強號於每個座位下方提供110V及USB充電器插座各一個，方便商務旅客使用筆電等3C設備，示意圖。記者盧逸峰／攝影
台鐵EMU3000型新自強號於每個座位下方提供110V及USB充電器插座各一個，方便商務旅客使用筆電等3C設備，示意圖。記者盧逸峰／攝影

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