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藥毒所建立農藥皮膚過敏性評估平台 減少實驗動物使用

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農藥於皮膚過敏性評估新3R策略之研發團隊合影，包括農委會藥物毒物試驗所、國家衛生研究院及臺灣大學獸醫學系等研究人員。圖／藥毒所提供
農藥於皮膚過敏性評估新3R策略之研發團隊合影，包括農委會藥物毒物試驗所、國家衛生研究院及臺灣大學獸醫學系等研究人員。圖／藥毒所提供

為減少農藥毒理研究中的實驗動物犧牲，農委會藥毒所啟動「建立國際認可農藥毒理評估之3R新潁技術平台及管理策略」計畫，研析國際對於農藥皮膚過敏性評估的非動物測試技術。

同時，藥毒所也與國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員童俊維，以及台灣大學獸醫學系副教授王家琪組成技術研發團隊，針對農藥產品建立皮膚過敏性評估電腦模擬預測平台，除可免於使用實驗動物外，還可減少廠商登記成本，達到符合動物倫理、提升科學評估驗證品質與增加產業效益三贏。

藥毒所表示，農藥等化學品的毒性評估，國際間化學品評估或法規管理機關，皆投入大量資源在精進取代(Replacement)、減量 (Reduction)及精緻化(Refinement)的「3R」相關研究，期望發展能完全替代動物試驗的毒理技術(alternative methods)。

藥毒所表示，過去已成功導入小鼠局部淋巴結細胞增殖分析法(local lymph node assay, LLNA)進行農藥皮膚過敏性評估測試，相較傳統使用天竺鼠具有判讀上較為客觀及減少試驗操作時動物疼痛優點，但仍需使用實驗動物造成動物不適。

因此，藥毒所與國衛院、台大合作，建立人工智慧演算平台，可提供農藥單一有效成份及混合物成品的皮膚過敏性評估，可同時預測多種化學物質，藉由人工智慧與大數據分析學習能力，瞭解化學結構與毒性反應關係，可提供快速辨識多種毒性反應終點能力。

藥毒所說，建立新穎的農藥皮膚過敏性評估平台，為台灣首例也是世界少數針對農藥產品皮膚過敏性評估的電腦模擬技術研究，未來，累積更多農藥產品的驗證數據，有助精進平台預測能力，朝減少實驗動物使用方向邁進。

台大 農委會 倫理

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