在市中心享受假期！全台二十大都市景點 週末就出發

來一場週末的都市輕旅行

暑假已經過了一半，假期間大家都去了哪裡呢？許多人喜歡在放假時出門旅遊，山區、海邊、離島都有許多人潮眾多的熱門景點，但有些地方光是交通就耗掉許多時間，不只舟車勞頓，對於沒有寒暑假、只有週休二日的上班族而言，路程遙遠的旅遊更幾乎是遙不可及的夢想。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了全台各縣市行政中心的熱門景點，讓你不用上山下海也能找到交通方便、好拍又好玩的地方悠閒度過假期！榜上的二十大景點中有沒有哪個位在你所居住的城市呢？快來看看吧！

image source: 示意圖／Pexels

NO. 1 台北101

這棟知名度超高的地標建築，可以說是無人不知無人不曉！曾為世界第1高樓的台北101，目前也保持著全球最高綠建築的紀錄，是許多外國人來台時必訪的景點之一。內部除了有金融中心、辦公大樓及商務俱樂部外，更包含了購物中心、景觀餐廳、室外景觀台等休閒場所。

台北101高樓層的遼闊視野，讓這裡成為許多人朝聖打卡的熱點。位在89樓台北101觀景台的KafeD，提供了絕佳的觀景場所，可以在全台最高咖啡廳一邊享用餐點一邊欣賞高樓景觀；此外，還有波西米亞風的野餐造景、綠花園、鞦韆等超好拍的元素！最頂層的101樓層，近期也打造出了世界最高的「秘境花園」，可以以360度的視野環繞台北市美景，還有各種超適合拍美照的佈置，成為許多網美必訪的打卡聖地，「隨便拍都美到爆」、「手殘黨也不害怕，因為這裡怎麼拍都好看」。

四樓購物中心廣場則聚集國際頂級精品旗艦店，近期除了有LV的男裝店以及LV裝置藝術，還有繽紛的花藝擺設，讓人彷彿置身在國外的藝術館或博物館，也是好拍值得一逛的景點。

地址：臺北市信義區信義路五段7號

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NO. 2 衛武營

衛武營都會公園位於高雄市鳳山區，前身為國軍第八軍團所在地，軍團遷移後便被改建成公園。園區內有大片草原綠地以及林蔭，彷彿城市中的森林，是許多人的休閒聖地。緊鄰其側的衛武營國家藝術文化中心，出自荷蘭名家之手的建築設計，再加上各式各樣的展演活動，總在假日吸引許多人潮。



衛武營都會公園和藝文中心構成了南台灣重要的藝文展演場所，除了藝文中心內部，都會公園的大草坪也常有各種藝術表演舉行，此外還會有人在此進行野餐、放風箏等活動，是一個富含藝文氣息的放風好去處，網友們也紛紛表示：「很棒的散策空間」、「最美的自然休閒環境」、「園區風景優美，停車也很方便」。

地址：高雄市鳳山區輜汽路281號

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NO. 3 國立國父紀念館

國父紀念館是為了紀念孫中山而興建的綜合性文化紀念設施，在2018年被列為市定古蹟。館區總面積有3萬5千坪，除了建築本體外，周圍的綠地也兼具運動、休閒、藝文等各種休閒功能，在繁雜的市中心提供了一個休憩角落。

國父紀念館時常被用來舉辦各類展演活動，館前的空間在整點還可以看到衛兵交接表演；園區則有廣場、翠湖、卵石步道、書法藝術區、懷舊鐵道、景觀雕塑等多樣區域，其中有些是自然美景，有些帶著藝文風情，同時也有人文歷史相關的遺跡，豐富的景點讓人待一整個下午也不會膩，網友們也全都大推「免費而且很多展」、「充滿歷史意義的紀念館」、「很棒的散步運動地點」。

地址：台北市信義區仁愛路四段505號

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NO. 4 松山文創園區

松山文創園區也被稱為松菸文創園區，其前身為「台灣總督專府賣局松山菸草工場」，建於1937年，園區內有許多當時留下的舊工廠和倉庫，在2001年被列為市定古蹟，並於2011年轉型為文創園區。園區內除了菸廠建築被改為展演空間外，整頓後外部也成為自然棲地，總是充滿蛙嗚蟲叫，在台北市中心隔出一個靜謐的小天地。



這裡結合了藝文及生態，在誠品進駐後也能滿足逛街購物的需求，假日還常會有市集或街頭表演，不管是誰都能在這裡找到感興趣的事物，是許多網友推薦的假日景點，「在炎炎夏日很適合來這邊放鬆、看展、找靈感」。

地址：台北市信義區光復南路133號

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NO. 5 逢甲夜市

說到讓外國觀光客想來台灣走訪的景點，絕對少不了位於台中市西屯區的逢甲夜市！這裡不僅是台中美食集散地，因為鄰近逢甲大學，販售的服飾與商品更是引領時尚年輕潮流。加上街道與停車位經過大力整頓，不只串連文華路、逢甲路、福星路商圈，也成為民眾票選台中十大觀光景點之一。



逢甲大學學生則激推觀光客必吃海邊小屋、巨無霸臭豆腐、明倫蛋餅、丹丹蔥油餅、溫家地瓜球、大麻粉圓等美食，網友表示「溫家地瓜球每次來都在排隊，炸得酥脆咬下去又有彈性，好吃」、「海邊小屋的蛤蜊真的不錯吃，經過都會順便買」。

地址：台中市西屯區文華路

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image source: 台中觀光旅遊網

NO. 6 秋紅谷景觀生態公園

對於城市喧囂已經感到厭倦的你，不妨暫時放下手機來到台中台灣大道二段旁的「紅秋谷景觀生態公園」走走！紅秋谷佔地約3公頃，帶你從繁華的都市抽離到寧靜的森林中，眼前所見植物以湖水灌溉，回填土則取自大里溪疏濬土壤，不僅兼具生態、滯洪、排水及維持空氣品質的功能，甚至還可將美景盡收眼底。



秋紅谷也是全台首座下凹式生態公園，網友對此感到非常新奇，「池水裡有很多魚，很多曬日光浴和浮潛的烏龜，還有落羽松、水仙等植物，這麼棒的公園居然在市中心，實在太酷了」、「以前來過很多次，但是對於這裡的景色還是流連忘返、難以忘懷」。

地址：台中市西屯區朝富路30號

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image source: 台中觀光旅遊網

NO. 7 七星潭海岸風景特定區

七星潭海岸風景區是國內外觀光客都非常喜歡的觀光景點之一～相較於西部海岸以沙岸為主，七星潭則是由鵝卵石所組成的海岸，除了眺望海天一線的蔚藍美景，也不要忘記挑戰在七星潭堆疊石頭，據傳把石頭疊得越高，你的願望就越容易實現～夫妻和情侶共同疊超過7顆石頭，則代表感情會長長久久！

曾走訪七星潭的遊客紛紛評價「花蓮就是好山好水好風景，藍天白雲加上白色的浪花，隨手拍一張照片都是網美等級，自帶濾鏡的七星潭，任意擺pose都很好看」、「疊好石頭可以站在後面拍出站在石頭上的錯位照」，不過因為七星潭屬十大危險海域，建議大家坐在岸上觀賞美景就好，千萬不要任意下水遊玩。

地址：花蓮縣新城鄉大漢村七星街32號

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image source: 交通部觀光局

NO. 8 漁光島

以夕陽美景聞名的漁光島，是閨蜜、情侶享受浪漫愜意的絕佳景點，舊時漁船在夜晚都會點燈吸引魚群，放眼望去可見漁光點點，因此就變成現在的「漁光島」，甚至流傳出「漁火點點，半月沈江」的佳句，在月牙灣上落日隨著天際緩緩沈落，橙光灑在蔚藍海岸上，也成為拍出人生美照的打卡熱點。

若是想要實地走訪漁光島，網友也建議在快傍晚的時候過去，「可以看見橘紅的夕陽逐漸下降，把周圍的雲還有天際線染得一片火紅」、「濱海旅遊重點景點，日落黃昏非常美麗，只有在合適的季節與天氣才有辦法遇見夢幻中的餘映」、「台南必來的景點，已經回訪超過五次以上」。

地址：台南市安平區漁光路114號

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image source: 台南旅遊網

NO. 9 台中國家歌劇院

矗立在台中市政中心、綠地公園及百貨商場附近的著名地標「台中國家歌劇院」由日本當代建築師伊東豐雄設計建造，以樹屋和洞窟的概念打造出美聲涵洞，其中內部牆面共有58面曲牆，在施工時也挑戰製作難度，其中6樓另設有綠地空中花園，吸引大批民眾來到這裡拍照留念，感受藝術與建築交織的感動。

網友對於台中國家歌劇院給予高度好評，「新穎獨特的建築設計，每個角度都可以拍出不同的美，白天或晚上都非常漂亮」、「就算不是來看表演也適合來走走的地方，裡面的空間十分寬敞，裝潢也具有動態感，既有劇院的氣派又有潺潺流水，兼具自然感與文藝氣息的空間」。

地址：台中市西屯區惠來路二段101號

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NO. 10 虎頭山

虎頭山內有虎頭山公園、虎頭山環保公園等知名景點。虎頭山公園被稱為「桃園人的後花園」，包含了生態景觀區、森林步道、經國梅園、景觀台等景點，也設立了「奧爾森林學堂」，裡面的樹屋可以觀察到鳥類生態。此外還有兒童遊樂園區、烤肉區等等，非常適合假日闔家前往。



虎頭山環保公園則是在今年（2022）7月重新開放，由垃圾掩埋場改建而成的環保公園，是俯瞰桃園市夜景的絕佳地點，還設有景觀平台、大草坪、「桃機一號」裝置藝術等，是超好拍的新興網美景點，和虎頭山公園一同組成了桃園的熱門景點，「散步、踏青、運動的好地方」、「桃園賞景最美的地方」。

地址：桃園市桃園區公園路42號／桃園市桃園區成功路三段

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image source: 桃園觀光導覽網

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月11日至2022年08月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣都市景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統