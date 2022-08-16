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吃50顆檳榔酒駕？警連吃30顆實測為0 醫師說話了
台中市診所協會理事長曾崇芳今天說，南投縣一名偵查佐日前為了驗證一名酒駕男子聲稱「吃50顆檳榔造成」說詞，連吃30顆檳榔，最終酒測值為0，但也造成頭昏嘴破，腸胃不適。警方親身實驗不是一個很好的示範，因為檳榔使用過量會造成副交感神經的刺激造成頭暈、腹瀉、嘴巴潰瘍等危害。
曾崇芳認為，吃過量檳榔會造成酒精反應在科學立場是不可能的，俗稱「酒精」的乙醇，是由葡萄糖經由發酵化學反應產生，任何的食物在嘴巴咀嚼後，是不可能產生酒精相關成分物質，因為葡萄糖發酵產生酒精則是需要一定的溫度及幾天的時間。
曾崇芳說明，至於吃檳榔的危害在醫學證據指出吃檳榔是口腔癌產生的主要原因，因為一般市面上的檳榔成分包含著荖花、石灰及一些中藥藥材，而檳榔的植物鹼、荖花、石灰都是口腔癌的高危險因子，一般民眾應盡量不要攝取檳榔避免身體的危害。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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