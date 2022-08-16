吃50顆檳榔酒駕？警連吃30顆實測為0 醫師說話了

天氣越來越熱，海邊和溪流戲水人潮現，全台各地發生多起海邊或溪流戲水意外。消防署統計，近5年每年平均902人溺水，獲救僅三成七、341人，發生地點以「溪河」最多，「海邊」次之，兩場域占溺水意外七成六，呼籲民眾夏天戲水牢記「救溺五步、防溺十招」救命口訣。

2022-08-16 00:10