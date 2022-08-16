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宜花東高溫特報 明起午後雷雨加劇 周末恐現極端高溫

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
天氣高溫炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。圖/氣象局提供
天氣高溫炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。圖/氣象局提供

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地晴朗，恆春半島有局部降雨。截至4時53分，各地區平地最低氣溫約在22至25度〔北部(基隆七堵區)24.5度，中部(嘉義東區)23.0度，南部(高雄大樹區)23.1度，東部(花蓮壽豐鄉)22.2度〕。 

吳德榮說，根據最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；中南部並有大雷雨發生的機率，應注意氣象局特報。東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。各地區氣溫：北部25至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至38度。 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至周五(17至19日)台灣仍在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；天氣仍晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後雷陣雨增強、範圖擴大，應注意大雷雨的發生；東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六至下周一(20至22日)「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣從華中出海，台灣附近水氣減少；天氣晴朗穩定，氣溫逐日升、將出現「極端高溫」，要注意防曬、防中暑；午後雨少，僅侷限於局部山區。

吳德榮也提到，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，第8至第10天(23日至25日)的模擬顯示，在台灣東南方有颱風活動、並有通過台灣鄰近地區的機率。不過這已經是期末模擬，不確定性大，各國模式亦存在不小的差異，需持續觀察模式的調整。

吳德榮 高溫

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