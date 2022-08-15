換我帶阿嬤去全聯！佩樺「幸福手推車計畫」從助餐到食育

「上次老師帶我們去全聯，教我們如何購買及看有效期限，讓我印象很深刻，老師說可以選一項自己家裡需要的物品，我買了洗髮精，媽媽說我很貼心」，南投原住民全人關懷協會課輔班小佩（化名）說：「看見媽媽開心，我也好開心」。另一位安琪拉（化名）說：「爸媽離婚了，平常我跟阿嬤住南投，爸爸在台中工作，課輔班老師說我表現很好要帶我去全聯買東西。出門前阿嬤叮嚀我要聽話，我跟阿嬤說不要擔心，我去買好吃的回來給妳，下次爸爸回來換我帶你去全聯」。生活中處處是學問，透過全聯佩樺基金會「幸福手推車計畫」，偏鄉弱勢兒少除了滿足基本生理需求，也從中獲得生活啟發。

●偏鄉助餐 為孩子補充營養

偏鄉人口外流嚴重，隔代教養、外籍配偶、單親家庭的比例高，幸而有社福機構開設免費課輔班，陪伴家庭功能薄弱的孩子完成課業，同時還有安置機構，雖有政府補助安置費，仍不足以照料。為改善學童營養失衡狀況，同時協助他們多些生活自理，以及想像力與圓夢的勇氣，全聯佩樺圓夢社會福利基金會規畫「幸福手推車」計畫，從助餐開始的營養補充，進一步資助孩子的課後食農教育、理財與生活技能培養、才藝潛能啟發，從最基本的生理需求到滿足自我實現的渴望。

「幸福手推車計畫」的誕生，是從資助早餐的「愛心育苗計畫」中衍生的新需求，全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君表示，為減輕社福機構的募款壓力，全聯於民國103年起推行「幸福手推車計畫」，陸續以捐助禮券或公益福利卡的形式，給予機構生活物資或課後餐點、師資鐘點費等資助，讓偏鄉課輔孩童與安置機構少年，放學後可持續獲得營養補充並專注於學習，在減緩經濟壓力的同時，透過課輔班的師資教導，從超市採買食材的過程，學習生活用度理財概念、認識食材與營養搭配、烹飪技巧等，吃飽吃好的同時也落實生活技能的培養。

●幸福手推車 可自主選擇物資

為什麼叫「幸福手推車」？張宜君說：「當我們進入超市最常推的就是手推車，手推車為什麼會幸福呢？其實人要幸福必須有自由、要能夠自主，所謂的自主是要能有所選擇、選自己需要甚至想要的東西，才稱得上幸福，於是我們賦予資助機構儲值卡，讓偏鄉弱勢家庭的孩童可以很高興的結伴前往全聯，推著手推車載著幸福回家。」此為專案的起心動念、亦為命名的由來。

目前「幸福手推車計畫」每年約有40個合作單位、上千位孩子受助，八年來合作的社福單位總計有358間，平均每間維持至少三年的合作期間，該項專案合作單位之一的「桃園少年之家」表示，方便、自主、多樣性，是「幸福手推車計畫」與一般募資專案的不同之處。

桃園市私立少年之家執行長張進益說：「一般來說我們去募款或募資，主權多在資助者，然而全聯『幸褔手推車計畫』是讓我們可去全聯挑選我們真正需要的物資，對我們來說自主性就很高。同時也能滿足孩子們有如同家人般結伴逛超市採買的經驗，以及對於食材認識與烹調知識的學習。」受資助機構的孩子們，在滿足基本需求的同時，也能感受到家庭生活感、安全感，以及照顧自己生活、協助家務等能力的轉變與成長，這是張進益參與專案七年多來的最大感動。

●融入食育 教採買烹飪技巧

「計畫初始，我們的目的很簡單，只要營養補助即可，後來覺得還不夠，因而有了下一階段的計畫」，張宜君表示，我們發現生活購物的訓練、烹飪技巧的學習，很生活化但時下孩童普遍缺乏練習，特別是弱勢孩童，因此將食育相關活動加入計畫之中。因此，「幸福手推車計畫」將防癌基金會「蔬果５７９」推廣融入專案計畫，透過四格漫畫引導關於蔬果認識、採買需求、烹調技巧、食譜設計等教育，搭配廚藝競賽活動，提供成品發表的舞台，讓孩童透過喜歡的事來啟發潛能。

每兩年舉辦一次的廚藝競賽，自民國106年開辦，張宜君分享擔任評審時的觀察：「你會發現他們深具巧思，比如說一道『咖哩熊貓』料理是將熊貓黑色的部位以咖哩呈現，因應中秋節以柚子主題而將柚子入越南春捲的運用，在廚藝競賽的過程不單是完成主題，更進一步加入創意展現自己的文化或家庭背景，令人驚豔。」