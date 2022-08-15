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安全帽有使用壽命 部落客：交通部要加強安全帽常識教學
根據法律規定，在機車行駛期間騎士及乘客都得載上安全帽，不過對於安全帽的各項知識，卻不見得人人都了解。長期關心機車議題的臉書部落客《通勤者之歌》就認為，機車駕訓教育中非常缺乏關於安全帽的基礎知識，而且連很多持有駕照多年的騎士也不見得都具備這些基本常識，並呼籲交通部應該要系統化的教學。
《通勤者之歌》表示，安全帽是消耗品，在任何交通事故中撞擊就應該更換，除了安全帽的帽殼有使用壽命外，內部吸收撞擊的EPS（發泡聚苯乙烯）也只能提供一次性的保護，因此若戴著安全帽受到撞擊，就應該更換；而且安全帽只要開始使用，EPS就會因為日曬等因素失去預期的吸震能力，雖然安全帽廠商有提供3至5年不等的使用期限建議，但建議根據自己使用情況評估更換年限。
《通勤者之歌》提醒，騎車時應該全程都要關上安全帽鏡片，因為高速行駛下，小蟲、小石頭都有可能對眼睛造成傷害、眼睛進沙也會干擾騎乘的專注度。不過，他認為市區道路規劃很糟糕，行駛間又慢又要忍受其他車輛的廢熱，造成很多機車駕駛沒有關閉鏡片的習慣，但不關閉鏡片的話，在危急情況恐無法保護駕駛的臉部及雙眼。
針對安全帽種類如何選擇，《通勤者之歌》指出全罩式安全帽是最安全的選擇，尤其台灣交通事故率高，戴著半罩安全帽在事故發生時可能讓下巴受傷；他也無奈地說，全罩式安全帽重量較重且通風較差，又因為台灣交通規畫把機車都「綑綁」在慢車道，還加上兩段式左轉規定，使騎士常常要連續等上「兩次99秒」的紅燈，就會使得戴全罩式安全帽更感悶熱。
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