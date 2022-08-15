子宮內膜癌發生率持續上升 醫籲：非經期出血勿輕忽

衛福部國建署今發布新聞稿指出，根據108年癌症登記資料顯示，子宮體相關癌症發生率在我國婦女中居第5名；110年死亡率統計中，更是婦女死因第10名因素，子宮內膜癌更是其中最常見的癌症。專家表示，女性朋友在2個經期區間若有不正常的出血，千萬不可忽略，即使是微量出血都應該盡早就醫診斷。

國建署今表示，子宮體相關癌症在108年的癌症統計中，標準化發生率為每10萬人17.0人，年齡中位數56歲，為我國婦女癌症發生率第5位；110年子宮體癌死亡人數為489人，標準化死亡率為每10萬人2.3人，為我國婦女癌症死因第10位。

一名年屆57歲的黃女士，已經停經3年多了，但3個月前開始出現陰道出血，因身體未有不適，讓她誤以為月經又來了，因此未多加留意；直到出血情形加劇，才前往醫院就診。經超音波檢查發現，她的子宮內膜厚度達1.2公分，進行子宮內膜切片檢驗，結果為子宮內膜癌。

不過，黃女士進一步接受影像學檢查，初步診斷為早期子宮內膜癌。在醫師的建議之下，她接受手術治療，術後的病理報告確認為第1期子宮內膜癌；後續也定期回診追蹤，預後情形良好，並未出現其他後遺症。

國健署指出，子宮內膜癌為子宮體癌中最常見的一種癌症類型，每年新診斷的子宮體癌，超過9成以上都是子宮內膜癌。子宮內膜癌常見的異常症狀包括：停經後出血、經期不規則、經血變多等異常出血，持續性陰道出血或紅色分泌物，貧血、倦怠，下腹疼痛等症狀，都有可能是子宮頸癌或子宮內膜癌的徵兆。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院血液腫瘤科主治醫師賴基銘表示，子宮內膜癌發生率確實有增加的趨勢，主要跟國人近年來飲食習慣愈來愈西化有關，喜食紅肉、高熱量的食物，加上運動習慣不足，讓罹患子宮內膜癌的機率逐年增加。

目前國際科學實證子宮內膜癌並無有效之篩檢工具，賴基銘也說，政府雖然新推動了「五癌篩檢」，較去年新增了電腦斷層肺癌篩檢，但並未包括子宮內膜癌，若要及早發現就得靠全面篩檢，卻又所費不貲。

子宮內膜癌治療上，賴基銘表示，切除子宮體是目前的首選方式，但也有許多狀況是發現時，癌細胞已擴散到淋巴、腹膜、皮膚，就得要化療、切除雙管齊下。

因此，女性朋友若要早期發現子宮內膜癌，賴基銘提醒，一定要自我多加警覺，只要2個經期中間有異物、微量血液排出，就應該前往婦科就診，千萬不可輕忽；必要時透過陰道鏡觀察是否內膜增生，或刮除部分子宮內膜檢驗是否有異常。