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5分鐘吞完10顆膠囊就好了！ 北榮讓糞菌移植變輕鬆

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
北榮「微菌叢植入治療小組」擁有專屬P2實驗室，層層把關篩選健康捐贈者，將捐贈的糞菌專門製備成健康微菌叢，供病人使用。圖／台北榮總提供
北榮「微菌叢植入治療小組」擁有專屬P2實驗室，層層把關篩選健康捐贈者，將捐贈的糞菌專門製備成健康微菌叢，供病人使用。圖／台北榮總提供

為了治療肺炎或泌尿道感染，吃了一陣子強效抗生素，結果感染好了，卻開始反覆拉肚子？小心，可能是因為抗生素改變了腸道菌叢，壞菌稱霸導致的「反覆性困難梭狀桿菌感染」，需移植健康捐贈者的糞菌微菌叢才能治好，病人得做大腸鏡植入糞菌液或吞服高達30到40顆傳統膠囊。台北榮總率先引進「冷乾技術」製造膠囊，只要吞10到12顆膠囊，治癒率高達96%。

北榮總胃腸肝膽科主治醫師張天恩表示，一位70歲女士因罹患此疾，長期腹瀉、血便，抗生素治療效果不好，轉來北榮就醫。經過「微菌叢植入治療小組」評估、擬定治療計畫，不到5分鐘輕鬆吞完12顆膠囊，一周後以大腸鏡追蹤發現，發現大腸粘膜已明顯修復，老太太終於不再受腹瀉之苦。

創建北榮「微菌叢植入治療小組」的北榮副院長侯明志表示，「反覆性困難梭狀桿菌感染合併偽膜性腸炎」容易發生在免疫力較低的人身上，當抗生素殺死了腸道中的好菌，壞菌做大，就會導致反覆發炎，嚴重者甚至可能致死。

侯明志表示，有鑒於愈來愈多疾病被證實與腸道菌叢失衡有關，北榮特別為此成立專屬P2實驗室，層層把關篩選健康捐贈者，將捐贈的糞菌專門製備成健康微菌叢，供病人使用。北榮並率先引進冷乾技術，可大幅縮小膠囊含水量與體積，把每次治療需吞服的膠囊數從30、40顆減少到10至12顆。

目前北榮共完成28例微菌叢植入治療，包含22例經大腸鏡植入、3例傳統冷凍膠囊植入與3例冷乾膠囊植入，成功率高達96.4%。侯明志表示，未來將持續優化製備過程，也將開設微菌叢植入治療特別門診，提供民眾臨床諮詢與評估。

張天恩表示，目前衛福部核准糞菌微菌叢移植只能用於治療反覆性困難梭狀桿菌感染合併偽膜性腸炎，但健保尚未給付。若沒有剛好能幫忙支付的研究經費，病人需自費約7萬元。

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