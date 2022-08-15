今夏到底缺多少蛋？農委會從這些管道掌握生產訊息

台灣缺蛋超過半年，到底需求多少缺多少，眾說紛紜，為了掌握雞蛋生產秩序，農委會表示，除了藉由中華民國養雞協會的雞蛋生產訊息外，農委會也將與雞蛋運輸業者合作，每周統計雞蛋運輸數量，提供蛋雞場生產資訊調查比對。

農委會主委陳吉仲表示，蛋價、產蛋量相關資訊都有掌握，現在每天雞蛋產量是11萬3千多箱，要讓雞蛋產業永續，農委會提報行政院提出雞舍改建計畫，減少因氣候條件改變，導致產蛋率受影響。

中華民國養雞協會理事長陳國村表示，天氣這麼熱，人都受不了了，更何況占大宗的傳統雞舍蛋雞，這波缺蛋主要受到天熱的影響、以及零星禽流感疫情影響，加上寒暑假原本就是雞隻換羽的時節，因此現在產蛋率不佳。

陳國村說，雞蛋生產受到氣候影響大，養雞習會人員定時打電話問產量普查，依照產業回報做統計，需要產業配合，真的無法百分之百調查統計，只能靠雞農與產業團體間的信任，產業資訊要自己愛護，生產端要配合組織，才會有準確數字可以告訴消費者。

他表示，執行面有困難，尤其是目前氣候惡劣，影響會更大，氣候隨時在改變，許多環節會造成實務操作困難，他舉例，前幾年一天生產10萬5000箱就算超量，但目前生產約11萬6000箱左右是不足的，國人對雞蛋的需求也不斷再增加，因為數字隨時在變動，要真正精確到底缺多少，實際上是有困難的。

農委會表示，今年起，除增加調查頻度外，藉由推動洗選鮮蛋逐顆噴印及溯源制度，以雞蛋產銷供應鏈層次，分別與洗選、運輸、化製、屠宰業者合作，多管道多面向蒐集相關資訊研析比對，雞蛋產銷資訊品質已有大幅提升。

農委會說，畜禽產銷資訊是畜禽產業輔導的基礎，資料收集品質及時效性影響產銷調節措施，雞蛋生產資訊原透過產業團體蒐集多年，面臨產銷及環境變動快速影響，各界對調查資訊品質和時效迭有建議，農委會進行雞蛋產銷資訊蒐集通盤檢討。