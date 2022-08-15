22屆金視獎現場 金曲新人?te壞特獻聲

金曲最佳新人?te壞特演唱作品《睡不著》，以加持金視獎；新世代創作女歌手琳誼則現場拋出海灘球與觀眾互動！第22屆金視獎返回實體頒獎典禮，帶有科技感的藍色主視覺，點綴木頭色的演藝廳。文化部長李永得表示，此次報名數是近年最多的一屆，顯見疫情沒有阻擋電視工作的創意。

壓軸大獎年度系統躍進獎由「慶聯有線電視公司」獲得，被評審讚賞是「將媒體的社會責任，轉化為積極作為」。此外，深耕台南的地方有線節目「島嶼生機」聚焦環境議題，榮獲專題報導、採訪獎兩大肯定。

近年最多的報名數

評審團主委鍾起惠指出，自2008年前，我國有線電視常常發生斷訊、廣告蓋台與新聞有失公正等爭議，在經歷市場競爭、併購與線路汰換下，品質已有提升。她說，盼政府能制訂有利產業發展的政策，引導業者進入正確方向，加上電視工作者的努力，讓民眾都能享有更高品質的內容。

島嶼生機大贏家

「專題報導節目獎」由獲得南天有線電視公司的「島嶼生機」獲獎，探討綠電、漁業廢棄業與極端氣候等議題，深入研究對地方影響深遠的環境議題，適時提出具有建設性的解方。「採訪獎」也由同節目的的鄭雅珊、陳永祥與林建銘獲得，翔實的現象描述、因果關係，解決方案到建設性思考，表現可圈可點。

金視獎「多元關懷節目獎」由「邁向帕運的生命鬥士」獲得，聚焦身障運動員的養成與幕後的辛酸；「生活風格獎」由「漫步輕旅行」得獎，邀請地方詩人帶著觀眾一覽踏查地方巷弄；「地文史節目獎」由「100種不老生活」獲獎，透過高雄實地採訪，讓高雄長輩分享回憶與故事。

「企編獎」由「南國有藝思」的陳靖蓉獲獎，聚焦一間已逝作家的老宅，持續辦理文創活動，讓老宅、已逝作家與新興文藝工作者共同交織出故事，令人耳目一新；「攝影獎」由「島人」的李啟豪與江秉彰獲獎，成功捕捉台灣職人的樣貌，帶來年輕的動感與節奏。





新生代創作女歌手琳誼以嘹亮的女聲接連演唱《拜託別旋轉》與《哈囉台北》等歌曲。（直播截圖）

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