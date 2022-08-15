聽新聞
test
0:00 / 0:00

雇主聘雇家庭看護移工期間 可同時申請喘息服務

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
外籍看護工對國內長照來說是重要的人力資源。本報資料照片
外籍看護工對國內長照來說是重要的人力資源。本報資料照片

為協助家庭雇主於其聘雇看護移工假日或返國休假期間，所面臨的照顧空窗及負擔問題，勞動部與衛生福利部已跨部會合作，提供每人每年最高長照2.0喘息服務給付額度48510元(同機構式喘息服務21日)。另勞動部已規劃年底前擴大推動短期替代照顧服務，合併後將可提供每年每人最高52日喘息服務，以減輕雇主照顧負擔，並使移工能有適度休息。

勞動力發展署說明，依衛福部現行規定，家庭雇主聘雇外籍看護工，其被照顧者如經縣市長期照顧管理中心評估為失能等級第2級至第8級，可申請喘息服務。服務額度係依被照顧者失能等級可分為第2級至第6級者為32340元(同機構式喘息服務14日)，第7級至第8級者為48,510元(同機構式喘息服務21日)。經統計截至6月底，聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計有1萬4214人(16萬7649人次)。

發展署表示，為周延保障被照顧者及移工雙方權益，勞動部與衛福部另規劃共同推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，預計今年底前將正式實施，將在原有聘僱移工長照家庭使用擴大喘息服務的服務時數上，額外再增加最高31日，合併後可使用額度1年最高52日，讓聘有看護移工的家庭更有充分資源使用喘息服務。

發展署另外補充，除了喘息服務外，聘有看護移工的家庭，也可以依照衛福部規定，申請使用部分長照2.0服務資源，包括可以申請專業服務、交通接送、輔具服務、住宅無障礙環境改善服務、喘息服務、到宅沐浴車服務等，並可透過社區式交通接送服務。建議雇主先洽所在縣市政府長期照顧管理中心評估申請。相關服務資訊可至衛福部長照專區( https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html)查詢，或直接撥打1966專線或勞動部1955專線洽詢。

外籍看護 移工 勞動部

延伸閱讀

每月學費最高2000元 勞動部雲嘉南分署教保中心啟用

南投仲介命案傳月入60萬元 業者透露這種情況之下賺最多

「青年尋職津貼」16日上路 勞動部：找工作最高領3.2萬元

家事移工今起月薪調至2萬 至少9.6萬家庭可申請補貼

相關新聞

國產茶溯源新制 杜絕混充茶

台南檢調搜索查獲，有不肖業者低價採購越南茶，摻入台灣茶製成「台灣高山茶」，四年來上百人受騙，不法獲利逾億元。由於混充茶時...

雞蛋產銷資訊蒐集 農委會：通盤檢討

國內去年底以來缺蛋，到底缺多少雞蛋始終無精確數字，農委會挨批未建立供需盤點機制，產業界前天因而成立中華民國蛋品行銷發展協...

基隆汐止水情藍轉綠 恐停供次要用水

基隆市中正、信義區高地住戶近日承受缺水之苦，自來水公司指問題出在貢寮雙溪地區今夏降雨驟減，已透過加強取水、區域調節供水改...

戲水消暑牢記救溺5步 漲潮避浪 使出急招自救

天氣越來越熱，海邊和溪流戲水人潮現，全台各地發生多起海邊或溪流戲水意外。消防署統計，近5年每年平均902人溺水，獲救僅三成七、341人，發生地點以「溪河」最多，「海邊」次之，兩場域占溺水意外七成六，呼籲民眾夏天戲水牢記「救溺五步、防溺十招」救命口訣。

鶯歌食器×星級餐廳！跨界質感聯名　餐桌變更美了

繼於2019年起以「陶瓷產地─鶯歌」作為計畫第一棒後，台灣設計研究院與經濟部工業局主導「T22設計振興地方產業計畫」，陸...

混充暴利逾10倍 越南茶最多

根據農委會統計，二○二○年台灣茶年產量一萬一八八三公噸，年產值約六十七億多元。因而有不肖業者看好台灣茶葉供不應求，以低質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。