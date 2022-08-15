雇主聘雇家庭看護移工期間 可同時申請喘息服務

為協助家庭雇主於其聘雇看護移工假日或返國休假期間，所面臨的照顧空窗及負擔問題，勞動部與衛生福利部已跨部會合作，提供每人每年最高長照2.0喘息服務給付額度48510元(同機構式喘息服務21日)。另勞動部已規劃年底前擴大推動短期替代照顧服務，合併後將可提供每年每人最高52日喘息服務，以減輕雇主照顧負擔，並使移工能有適度休息。

勞動力發展署說明，依衛福部現行規定，家庭雇主聘雇外籍看護工，其被照顧者如經縣市長期照顧管理中心評估為失能等級第2級至第8級，可申請喘息服務。服務額度係依被照顧者失能等級可分為第2級至第6級者為32340元(同機構式喘息服務14日)，第7級至第8級者為48,510元(同機構式喘息服務21日)。經統計截至6月底，聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計有1萬4214人(16萬7649人次)。

發展署表示，為周延保障被照顧者及移工雙方權益，勞動部與衛福部另規劃共同推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，預計今年底前將正式實施，將在原有聘僱移工長照家庭使用擴大喘息服務的服務時數上，額外再增加最高31日，合併後可使用額度1年最高52日，讓聘有看護移工的家庭更有充分資源使用喘息服務。

發展署另外補充，除了喘息服務外，聘有看護移工的家庭，也可以依照衛福部規定，申請使用部分長照2.0服務資源，包括可以申請專業服務、交通接送、輔具服務、住宅無障礙環境改善服務、喘息服務、到宅沐浴車服務等，並可透過社區式交通接送服務。建議雇主先洽所在縣市政府長期照顧管理中心評估申請。相關服務資訊可至衛福部長照專區( https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html)查詢，或直接撥打1966專線或勞動部1955專線洽詢。