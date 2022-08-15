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慶通車！搭乘統聯往返宜蘭轉運站、捷運大坪林 這4天車費只要1元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
統聯客運業者（左）說明慶祝【1665】宜蘭-新店線8月18日通車，贈送首日搭乘者飲品，通車首月的每周一，搭乘往返宜蘭轉運站、捷運大坪林這個兩站，乘車只要1元。記者戴永華／攝影
統聯客運業者（左）說明慶祝【1665】宜蘭-新店線8月18日通車，贈送首日搭乘者飲品，通車首月的每周一，搭乘往返宜蘭轉運站、捷運大坪林這個兩站，乘車只要1元。記者戴永華／攝影

國道客運【1665】宜蘭-新店線將於8月18日通車，統聯客運慶祝通車，今天宣布民眾首日搭乘送飲品，通車首月的每周一，搭乘往返宜蘭轉運站、捷運大坪林這個兩站，乘車只要1元，日期分別是8月22日、8月29日、9月5日、9月12日共4天。

1665國道客運停靠宜蘭轉運站、礁溪轉運站、公館站、捷運景美站、捷運大坪林站，營運初期平日(周一至周四)提供38班次往返、假日(周五至周日)提供60班次往返，民眾使用悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證即可搭乘，其中敬老卡、愛心卡享有半票優惠票價。

據了解，新北市新店到羅東鎮目前有客運投入營運，但是到宜蘭市的直達車，苦無業者願意經營，包括縣政府、市公所及地方人士都爭取多年。

市公所今天與統聯客運業者召開記者會，宣布通車消息及優惠搭乘方案。市長江聰淵表示，這條路線從前市長黃定和任內爭取，再到他積極爭取國道客運宜蘭市-新店路線。市公所109年9月21日函請交通部研議增設「宜蘭市-新店」國道客運，市長江聰淵同時宣布由市公所提出100萬元獎勵金補貼業者，增加客運業投標意願，去年4月由統聯汽車客運股份有限公司取得經營權。

縣政府上周五發布通車消息，縣府交通處表示，1665這個新線路推出前，宜蘭新北往返僅有民國102年通車的9028蘇澳-新店線，縣府為節省宜蘭返新北的通勤時間，吸引民眾改搭乘公共運輸，於105年12月、106年4月曾爭取9028增停宜蘭轉運站，但未獲通過。

為此，縣府提出應變並於106年10月提出新設「宜蘭轉運站-新北新店」路線構想計畫，公路總局106年12月召開專案小組會議，108年2月由某客運業者核准籌備經營，惟因籌備逾期1年後廢止，經110年4月第二次公告後由統聯客運得標。

從爭取時間看起來，前市長黃定和與宜蘭縣政府陸續先後爭取，江聰淵109年月9月21日函請交通部研議增設「宜蘭市-新店」國道客運，各方都有努力。統聯客運副總許凱翔表示，公路總局是公告路線，至於要停靠那些站？由業者評估決定再報到公路總局，市公所提供的獎勵金應該是通車後才會拿到。

1665統聯國道客運停靠宜蘭轉運站、礁溪轉運站、公館站、捷運景美站、捷運大坪林站，市公所補助經營業者100萬元獎勵金。記者戴永華／攝影
1665統聯國道客運停靠宜蘭轉運站、礁溪轉運站、公館站、捷運景美站、捷運大坪林站，市公所補助經營業者100萬元獎勵金。記者戴永華／攝影
國道客運【1665】宜蘭-新店線將於8月18日通車，統聯客運慶祝通車宣布民眾首日搭乘送飲品，通車首月的每周一，搭乘往返宜蘭轉運站、捷運大坪林這個兩站，乘車只要1元。記者戴永華／攝影
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宜蘭 國道客運

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