中南部4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

中央氣象局在今日下午2時00分發布大雨特報，指出因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

本次大雨特報範圍包括嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島等4縣市。

氣象局提醒，午後在大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，必須注意中南部地區可能有局部大雨發生的機率，午後外出活動最好攜帶雨具以備不時之需。

氣象局也說，周二至周五南方水氣較多，環境風場為東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島整天有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，明日的大台北、中南部地區、各地山區及周三至周五的西半部地區、東半部山區須留意有午後短暫雷陣雨。