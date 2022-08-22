沒錢沒資源，學習機會是弱勢孩子的奢侈願望！

根據衛福部統計，在小學階段，孩童學習才藝的比例高達93%，且才藝學習比例隨著年齡逐漸提升，多達64%的家長認為才藝課程與正規教育，都是相當重要的支出項目。這對於近兩成(18.5%)要擔心繳交學習費用、15%連最基本的文具與學習教材，都負擔不起的弱勢家庭來說，是一筆龐大開銷。孩子們體貼父母賺錢辛勞，只能壓抑內心對學習的熱忱與渴望，甚或提早進入就業市場以減輕家庭負擔，即使有特殊才藝的潛能，也只能硬生生阻斷自己的學習之路。

住在偏鄉的落落，小學時因為學校有長笛社團而接觸音樂，雖然只能使用學校公用的長笛學習，但好學的她還會主動上網搜尋樂譜抄寫在月曆紙背面，自己在家裡努力練習。升上國中後，單親爸爸靠著辛苦養豬的單薄收入，只足夠讓落落兄妹和阿公一家四口溫飽，實在沒有餘力再去支付額外的才藝費用。

單親爸爸靠著辛苦養豬的單薄收入養大落落跟哥哥。 圖／兒福聯盟提供

學校老師認為落落表現不錯，鼓勵孩子繼續學習，落落自己也表現強烈的學習欲望，於是在社工努力協助尋找音樂教室的資源並且努力溝通下，讓原本認為孩子認真在學校讀書就好的爸爸，改變想法同意讓落落加入小舵手計畫，甚至願意每周開車往返一個小時，支持女兒學習。落落十分珍惜得來不易的機會，每天都認真練習，也持續和老師及社工討論未來以音樂為主軸的生涯規劃。

落落十分珍惜得來不易的機會，每天都認真練習。 圖／兒福聯盟提供

兒福聯盟認為「每一次學習，都是弱勢孩子改變未來的機會」。小舵手啟航助學計畫長期資助家庭經濟有困難的孩子，為他們在不一樣的學習道路上開拓視野。分析小舵手們學習的成效(62份)，令我們驚喜地發現學習三年以上的孩子們自尊心顯著進步、擴展了生活圈、更享受學才藝的樂趣，原本只有58.2%的孩子覺得自己有優點，進步上升到75%。顯見透過十多年來的資助，讓這些原本生活中只有貧窮、功課不好、跟不上別人…等等負向經驗的孩子們，也透過接觸多元課程找到自己興趣甚至專長所在，甚至從家人、師長或是同儕的掌聲中找到自信與成就感，也變得更敢規劃未來、勇於築夢。

每次學習都是弱勢孩子改變未來的機會。 圖／兒福聯盟提供

今年17歲的嘎嘎受媽媽薰陶，喜歡音樂也喜歡唱歌，雖然上高中後才開始接觸吉他，但勤奮的嘎嘎很快就學會自行看譜彈奏，也能在社工家訪時即興演奏兩三首歌曲。和嘎嘎相依為命的媽媽身體不好，只能靠打臨工和領取政府補助維持家計。而乖巧體貼的嘎嘎為了減少母親負擔，也努力維持學業成績，希望透過爭取獎學金來貼補家用。音樂對嘎嘎來說，是繁重課業之外的放鬆管道，也是增加母女情感交流的樞紐。

除了吃飽穿暖、正常就學，一個看見未來發展的學習機會，更可以翻轉弱勢孩子貧困境遇！兒福聯盟2004年啟動「小舵手啟航助學計畫」，18年來持續贊助338位來自逆境與偏鄉家庭的孩子學習課後才藝，讓孩子也有機會接觸並發展多元興趣，進而挖掘自己的潛力，為人生舞台妝點更多可能性。今年兒盟將持續幫助130位弱勢孩子，發揮長才穩定學習，擁有可以改變未來人生的力量！

立即行動，定期支持幫弱勢孩子翻轉未來：https://reurl.cc/xQ9q1e