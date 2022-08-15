快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者髖部骨折死亡率高 醫：愈早手術愈好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，許多家屬以為長輩年紀大，開刀風險高，希望不要手術。但髖部骨折常常造成行動不便，尤其臥床不活動，肌力萎縮的速度相當快。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，許多家屬以為長輩年紀大，開刀風險高，希望不要手術。但髖部骨折常常造成行動不便，尤其臥床不活動，肌力萎縮的速度相當快。圖／大里仁愛醫院提供

1名78歲癲癇的患者，3年多前病情發作跌倒，雙側髖關節疼痛需用助行器輔助，肌肉後來變得萎縮無力只能坐輪椅，他日前癲癇又發作，送醫檢查，醫師發現他的髖關節已經骨折變形，且有嚴重髖關節炎，安排手術治療後，他現在已經擺脫輪椅，重新生活。

大里仁愛醫院骨科醫師黃贊文說，許多家屬以為長輩年紀大，開刀風險高，希望不要手術。但髖部骨折常常造成行動不便，尤其臥床不活動，肌力萎縮的速度相當快。

一般，臥床7天後肌肉減少可高達35%。如果長期臥床會引起褥瘡、肺部和泌尿道感染以及下肢靜脈栓塞等嚴重併發症而危及生命。台灣女性髖部骨折病患在一年內的死亡率為15% ，男性更高達22%。

他說，因此，目前髖部骨折最好的治療方式仍是盡早手術，讓病人盡早下床活動和訓練肌力以避免併發症的發生。

黃贊文說，隨著年齡的增加，老人家會因感覺統合能力降低、肌肉萎縮、平衡感變差，再加上本身如患有癲癇、失智或是視力變差，或有使用安眠鎮靜藥物，都容易因病跌倒進而造成骨折。

他說，健保資料庫的資料顯示，75歲以上的國人髖部骨折風險會大幅增加，髖部骨折若沒有積極治療，容易造成不斷跌倒與骨折的惡性循環。此外，老人家發生髖部骨折後，不僅容易發生下一次髖部、脊椎、肩關節和手腕骨折，死亡率更會大幅上升。

患者經安排手術治療後，現在已經擺脫輪椅，重新生活。圖／大里仁愛醫院提供
患者經安排手術治療後，現在已經擺脫輪椅，重新生活。圖／大里仁愛醫院提供

骨折 手術 癲癇

延伸閱讀

高市府+高醫 首創高雄運動選手就醫綠色通道

男罹患罕見十二指腸癌 駐診苗醫醫師在地完成手術

突然「啊」一聲 七旬婦遇高齡絕症 北榮經導管置換救命

孕婦胸悶心悸揪「心」病 健保增給付助省百萬手術費

相關新聞

慶通車！搭乘統聯往返宜蘭轉運站、捷運大坪林 這4天車費只要1元

國道客運【1665】宜蘭-新店線將於8月18日通車，統聯客運慶祝通車，今天宣布民眾首日搭乘送飲品，通車首月的每周一，搭乘...

來自大地的訊息 世界土壤的博物館—台灣

常聽到形容人「窮到吃土」，在英文裡也有「dirt poor」的說法；但土壤可一點都不「窮」，抓一把土，裡面的微生物數量高達百億種...

雇主聘雇家庭看護移工期間 可同時申請喘息服務

為協助家庭雇主於其聘雇看護移工假日或返國休假期間，所面臨的照顧空窗及負擔問題，勞動部與衛生福利部已跨部會合作，提供每人每...

打造友善職場 讓身心障礙者成為得力夥伴

工作是人們安身立命的基礎，也是成就感來源；然而對身心障礙者而言，找到一份能維生、進而發揮所長的工作，卻遠比其他人困難。為了協助他們就業，許多民間單位為身心障礙者搭起與雇主的橋梁，也有企業持續招募身心障礙族群，打造有愛無礙的溫暖職場。

30小時百萬流量，文博會「旅伴召集令」為何一夕爆紅？

過去一週，全台有超過400萬人，加入「旅伴召集令」心理測驗，該款心理測驗，其實是文博會的最新宣傳力作，透過「性格形狀」分析，激發受測者的旅行欲望。但，這帖「旅伴召集令」，為什麼能激起如此多人的共鳴？

寶島無盡藏 公民總動員為「生物多樣性」發聲

都會區中再狹仄的巷弄，路旁、露台仍堅持種上幾盆花花草草。雖然難免麻煩，人們對於飼養寵物卻樂此不疲，甚至視之為家人，在寵物生病時，還願意花上大筆錢治病。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。