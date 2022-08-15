外出注意！雙北中午突大雨 午後降雨熱區曝光

中央氣象局表示，今天南方水氣增多，環境風場為東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島有不定時降雨出現，清晨西半部地區亦可能有局部短暫陣雨，其他地區仍維持多雲到晴，也要注意午後雷陣雨出現，從雷達回波圖可看出正中午時分，台北市北半部、新北市西部等地區已有雨勢。

氣象局提醒，午後在大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，必須注意中南部地區可能有局部大雨發生的機率，午後外出活動最好攜帶雨具以備不時之需。