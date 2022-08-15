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外出注意！雙北中午突大雨 午後降雨熱區曝光
中央氣象局表示，今天南方水氣增多，環境風場為東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島有不定時降雨出現，清晨西半部地區亦可能有局部短暫陣雨，其他地區仍維持多雲到晴，也要注意午後雷陣雨出現，從雷達回波圖可看出正中午時分，台北市北半部、新北市西部等地區已有雨勢。
氣象局提醒，午後在大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，必須注意中南部地區可能有局部大雨發生的機率，午後外出活動最好攜帶雨具以備不時之需。
氣象局也說，周二至周五南方水氣較多，環境風場為東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島整天有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，明日的大台北、中南部地區、各地山區及周三至周五的西半部地區、東半部山區須留意有午後短暫雷陣雨。
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