停車場、屋頂設太陽能板 台鐵台東站首例「綠電車站」

推動太陽光電為國家能源政策要項之一，亦是配合世界環保趨勢。為響應政府綠能、節能減碳政策及提升旅運服務品質，台鐵局資產開發中心花蓮營業所針對台東站區建物屋頂、露天人行道及停車場、計程車排班區設置太陽光電棚架，台東車站成為全國首例被太陽光電板守護的「綠電車站」。

台鐵局說明，台東站區有充足日照，是得天獨厚的條件來規畫設置發展太陽光電，整個站區計有12棟建築物規畫設置屋頂型太陽光電，設置面積5,114平方公尺、設置容量734.14瓩；另外露天的人行道、停車場、計程車排班區則維持原使用用途，規畫設置整合型太陽光電棚架，設置面積3,538平方公尺、設置容量779.275瓩；整個站區設置總容量達1.51百萬瓦。

台鐵局計算，台東案每年約可發綠電148萬9,201度電，初估每年可減少碳排量約82萬5,017公斤，相當於2座大安森林公園，台鐵局每年收取售電回饋金約87萬元以增裕營收。

台鐵局也說，創新利用的初衷即是讓旅客至車站搭車、轉乘、取車等在站區行走及計程車司機排班候客可免受日曬雨淋及提供更舒適的服務環境為構想，進而提升台東站區整體旅運品質及旅客滿意度，例如機車停車場設置太陽光電棚架，並加裝照明，讓停車場使用率提升；計程車司機也因為太陽光電棚架能有遮陰、減低豔陽高照對提升車內溫度的影響。

經台鐵局統計，今年底台鐵太陽光電總設置容量可達28.43百萬瓦，堪稱台灣軌道運輸業第一名，屆時每年發電可達3605萬度，可減少1萬8350公噸二氧化碳排放，相當於47座大安森林公園碳吸附量。

台鐵局資產開發中心副總經理劉睿紘說明，台鐵設置太陽光電多位於車輛維修基地、檢修工廠等地點。車站區考量增設太陽能板可能會干擾台鐵軌道高壓電線，因此目前以車站區的附屬建物，例如停車場屋頂、辦公廳舍屋頂來設置，但廠商也會考慮發電面積是否符合效益，所以綜合考量之下，目前台東車站站區為台鐵首例。