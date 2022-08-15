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本周留意午後雷陣雨 下周颱風有機會在「這裡」生成
中央氣象局今日表示，未來一周天氣大致類似，各地要注意午後雷陣雨，由於受到南方低壓帶雲系影響，中南部地區尤其留意局部大雨。在颱風動態方面，本周菲律賓周邊的低壓帶發展有限，下周菲律賓東邊、日本南邊可能有熱帶性低壓或颱風生成，可持續關注。
氣象局說，今、明兩天台灣各地及金門、馬祖、澎湖大多為多雲到晴，東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，清晨西半部地區有亦局部短暫陣雨；明、後兩天午後中南部地區有局部大雨發生的機率；此外，這段期間清晨西半部地區亦有局部降雨。
氣象局也說，周二至周五南方水氣較多，環境風場為東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島整天有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，明日的大台北、中南部地區、各地山區及周三至周五的西半部地區、東半部山區須留意有午後短暫雷陣雨，
不過，到了周末水氣減少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有零星降雨，午後西半部地區及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨。
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