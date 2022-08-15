藥師公會全聯會：2023亞洲藥學年會 在台灣舉辦

中央社／ 台北14日電

藥師公會全聯會理事長黃金舜今天表示，台灣取得2023年亞洲藥學年會主辦權，疫情期間台灣藥師協助口罩及快篩實名制、確診者送藥到府，這將是向世界展現台灣藥師價值好機會。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續2年多，黃金舜今天晚間在「藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會」致詞表示，防疫期間全體藥師配合政府政策戮力從公，守護台灣民眾身體健康，在擴展藥事照護業務、步入公衛領域有優秀成果。

黃金舜說，近日藥師公會全聯會在國際事務推進上更有重大發展，有2個好消息，其中包含繼印尼藥師會4月與全聯會締結姊妹會後，大韓民國藥師會也表達與全聯會成為姊妹會的意願，預計在9月簽署備忘錄，往後2國藥師將更加深化彼此交流，分享經驗。

第二個好消息，黃金舜表示，在藥師公會全聯會積極爭辦下，亞洲藥學會於8月10日正式通知台灣成功取得2023年亞洲藥學年會的主辦權，亞洲藥學會為目前亞太地區最大藥學專業團體，創立於公元1964年。

亞洲藥學會總部設於菲律賓馬尼拉，現任會員國有台灣、日本、韓國、印尼、泰國、印度、菲律賓、泰國、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、香港、巴基斯坦、斯里蘭卡等24國全國性藥師團體，成員皆是亞洲的藥師，黃金舜表示，相信此能更進一步向亞洲各國展現台灣藥師的價值。

藥學 馬尼拉 疫情

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