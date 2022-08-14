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【即時短評】雞蛋產銷狀況難精確掌控 調節就容易失去先機

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
夏季天熱產蛋率不佳，東部旅遊暢旺需求增。本報資料照片
夏季天熱產蛋率不佳，東部旅遊暢旺需求增。本報資料照片

台灣從去年開始雞蛋產銷就失衡，飼料價格高漲、生產生本增加，加上禽流感疫病，造成缺雞也缺蛋，但究竟缺多少，後來生產恢復多了多少，總難有個正確統計數字。

目前大多依照養中華民國養雞協會以「電話詢問」產地，到底生產多少蛋，也因此這些數字只能推估個大概，難以看見全貌；也因此蛋商要成立全國性組織，由銷售調度的角度，來看究竟有多少產品可供調度，讓產銷現況更貼近事實。

我國蛋雞產業長期生產方式仍很傳統，雞蛋未落實分級，雞蛋生產七成以上都是市場販賣的零售箱蛋，每箱「號稱」200顆，但實際上180顆到220顆都有，數量重量的落差，到底多多少、少多少，就只能大概與推估，對產銷資訊的掌握就很薄弱。

但若是進入超市賣場的盒裝蛋，一盒6個、8個、10個，經過洗選、具有雷射條碼，這樣一來，對於流向、進貨、賣出多少顆蛋都很清楚，缺多少可以很清楚量化，有精確的數量，一但某雞蛋產區進貨量減少，農產單位可第一時間了解原因，不僅有助於對產地疫病的掌控，對於產銷失衡時，也才能夠立刻反應精準提出對策。

農政單位常談智慧農業，要機械化、電腦化，政策言必稱AI，講精準管控；官方可以從蛋雞入儲的數量推估大概可生產多少蛋，但最後公布時，卻不必然能與實際狀況相符合，就很容易在產銷調節上造成誤判，失去先機。

雞蛋 禽流感 飼料

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