下周仍高溫悶熱 西半部及南部易有短暫雷陣雨

受太平洋高壓影響，全台高溫悶熱，中午花蓮富源出現39.4度高溫，宜蘭頭城也有37度。因對流旺盛，各地午後可能會有局部短暫陣雨，外出民眾除預防高溫中暑，也要攜帶雨具備用。

中央氣象局持續發布高溫資訊，今日台東縣、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有出現38度極端高溫機率；大台北及宜蘭地區為橙色燈號，高溫約36度；高雄及屏東地區為黃色燈號，氣溫約34度，提醒民眾外出應做好防曬，並補充水分以免中暑。