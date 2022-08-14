下周仍高溫悶熱 西半部及南部易有短暫雷陣雨

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
全台高溫悶熱，外出遊憩的小女孩自備可攜式電扇，稍稍緩解悶熱的暑氣。記者侯永全／攝影
全台高溫悶熱，外出遊憩的小女孩自備可攜式電扇，稍稍緩解悶熱的暑氣。記者侯永全／攝影

受太平洋高壓影響，全台高溫悶熱，中午花蓮富源出現39.4度高溫，宜蘭頭城也有37度。因對流旺盛，各地午後可能會有局部短暫陣雨，外出民眾除預防高溫中暑，也要攜帶雨具備用。

中央氣象局持續發布高溫資訊，今日台東縣、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有出現38度極端高溫機率；大台北及宜蘭地區為橙色燈號，高溫約36度；高雄及屏東地區為黃色燈號，氣溫約34度，提醒民眾外出應做好防曬，並補充水分以免中暑。

下周太平洋高壓仍籠罩全台，各地持續高溫炎熱，平均氣溫約37度左右，不過因對流旺盛，清晨西半部地區會有局部短暫陣雨，東南部因受東南風影響，也會有短暫陣雨及局部大雷陣雨，預計18日後，水氣減少天氣穩定。

受太平洋高壓影響，全台高溫悶熱，陪同幼兒到公園遊憩的家長，隨時吹著可攜式電扇消暑。記者侯永全／攝影
受太平洋高壓影響，全台高溫悶熱，陪同幼兒到公園遊憩的家長，隨時吹著可攜式電扇消暑。記者侯永全／攝影

高溫 中暑 宜蘭

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