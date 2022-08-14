三鶯轉運站年底前完工 建構完整公共運輸轉乘區

捷運三鶯線預計明年完工，位於LB08鶯歌車站旁的三鶯轉運站將於今年底前先行完成，藉由人行通廊串聯台鐵、捷運、公車、YouBike等大眾運輸和停車場，建構成一個完整的公共運輸轉乘區（Transit Mall）。

交通局長鍾鳴時表示，三鶯轉運站並規畫有南、北側停車場，就是希望未來開車前來的遊客能把車子停放後，轉乘公車進入鶯歌各景點，避免塞車。

鍾鳴時指出，同樣因鄰近三峽老街及祖師廟的三峽長福停車場，因假日觀光停車需求高，目前提供遊覽車停放，新北市交通局在2020年完成長福立體停車場興建可行性評估，因工程經費受國際原物料價格及缺工缺料問題影響，目前工程經費缺口高達4億元，將持續向中央爭取經費補助，以舒緩假日觀光停車需求。

交通局表示，另外，為紓緩國道3號土城及中和交流道長期壅塞問題，新北市提報金城交流道建設計畫，行政院在去年12月8日核定，於現有土城與中和交流道間新增金城交流道。

交通局表示，本案用地經費由新北市府負擔，預計2023年底前完成用地交付，期盼高公局能儘速完成設計如期發包。新北市也會配合金城交流道將配套調整金城路車道配置、優化路口號誌，建置智慧化監控設施，全面改善國3土城至中和間尖峰交通壅塞問題。