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冷氣開24小時怕電費狂飆？人妻做1件事「從1萬1減到剩2千6」
夏季高溫實在讓人熱得受不了，許多家庭冷氣一開就是24小時，但收到電費帳單後卻又相當崩潰。一名網友發文呼籲大家一定要換變頻冷氣，他幾乎每天開冷氣，2個月電費卻只要2千5元左右，讓他直呼「真的很香！」
原PO透過臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示最近收到新一期的電費帳單，竟然只要2549元，讓他趕緊呼籲大家真的要買變頻冷氣，舊冷氣就準備淘汰掉，「夏天只要有人在家，就有開冷氣的需求，電費才2千5元，真的很香⋯」。
他也曬出電費帳單，計費期間為6月2日至8月1日，在這2個月裡只用了989度電，電費為2549元。
網友們看了也都大讚變頻冷氣真的省錢，「真的要換！我們家一開始也是窗型定頻冷氣，夏天電費都9千到1萬1，我就跟我老公說真的要換，一開始都不聽我的，最後被我洗腦成功了，換完真是香啊～安靜又省電！這次電費2千6元，電費節能獎金扣了8百多欸！這樣真的知道我們去年電費多可怕了吧⋯」、「我們家換了三台變頻，電費差了1萬塊左右」、「沒變頻以前的電費都7、8千元，買了變頻之後只要2、3千元，真的有差！」
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