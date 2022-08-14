冷氣開24小時怕電費狂飆？人妻做1件事「從1萬1減到剩2千6」

夏季高溫實在讓人熱得受不了，許多家庭冷氣一開就是24小時，但收到電費帳單後卻又相當崩潰。一名網友發文呼籲大家一定要換變頻冷氣，他幾乎每天開冷氣，2個月電費卻只要2千5元左右，讓他直呼「真的很香！」

2022-08-14 17:59