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一張圖看天氣！未來一周晴朗炎熱 嚴防熱傷害

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱，午後局部雷陣雨，要防曬、防熱傷害。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱，午後局部雷陣雨，要防曬、防熱傷害。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱，午後局部雷陣雨，要防曬、防熱傷害。

氣象局表示，周一周二午後雷陣雨前期偏中南部、大台北、各地山區，周三後西半部其他平地機率也上升。

氣象局說，清晨西半部，特別沿海區域有局部短暫陣雨，周末剩下中南部；而東南部直到周末前時不時都有短暫陣雨的機率，周三、周四兩天最明顯。

【中央社／台北10日電】

中央氣象局今天表示，明天大台北、東半部防攝氏36度以上高溫；未來一週各地大致多雲到晴，明天大台北及中南部留意午後雷陣雨，中南部地區可能有局部大雨發生的機會。

根據氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉39.4度，其次為宜蘭縣大同鄉37.5度、台東縣長濱鄉37.1度，北部最高溫為新北市貢寮區36.7度，台北市則以士林區36.1度最高。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天同樣針對大台北、東半部地區發布高溫資訊，留意36度以上高溫，其他地區約32至35度。

另外，葉致均提醒，今明兩天仍有大潮，桃園以北、嘉義以南沿海及低窪地區留意海水倒灌及淹水。

葉致均提到，未來一週天氣變化不大，各地大多為多雲到晴；明天、16日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生。

葉致均指出，17至19日午後降雨範圍稍微擴大，西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，提醒17日中南部地區可能有局部大雨發生；另外，15至19日清晨西半部地區也有局部短暫陣雨。

葉致均說，預計20日水氣減少、降雨範圍縮減，20、21日清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，目前資料顧示，未來一週海面上並未有明顯的熱帶擾動發展，氣象局會持續觀察。

中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱，午後局部雷陣雨，要防曬、防熱傷害。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱，午後局部雷陣雨，要防曬、防熱傷害。圖／中央氣象局提供

氣象局 防曬

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