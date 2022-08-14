黑巧克力好處多多？專家：不是健康食品 只能適量攝取

把黑巧克力當健康食品？小心攝取過多的糖與飽和脂肪！美國國家醫學圖書館最近的一則研究表示，黑巧克力可可固體含量內含的類黃酮對人體健康有益，每天食用100多克黑巧克力可降低心臟病與中風風險。但也有不少學者們對該研究持懷疑的態度，認為黑巧克力內含的糖與飽和脂肪對人體有害，不應視黑巧克力為健康食品，只能適量攝取。

黑巧克力有益身體健康？

根據《美國國家醫學圖書館》一項大型臨床研究發現，每天食用100多克黑巧克力和降低心臟病以及中風的風險有關聯。研究人員觀察了 20,000 人的飲食和健康狀況，並剔除了抽菸與運動習慣等會影響結果的變因，他們將受試者的實驗結果歸因於黑巧克力可可固體含量內含的類黃酮，認為該成分是黑巧克力有助於健康的主要因素。

研究者因擔心不同的巧克力品牌的類黃酮濃度差異，而選擇使用合成補充劑當作實驗用品，他們發現每天服用 400 至 500 毫克可可黃烷醇補充劑，相當於食用100多克黑巧克力，可有效降低血壓及減低身體發炎的情況，進而降低罹患心臟病的風險。

根據《衛報》報導，雷丁大學營養與食品科學岡特庫恩勒教授有著不同的看法，他認為目前對於巧克力含有多少黃烷醇才能看到任何健康益處，科學界尚未達成共識，且任何增加類黃酮含量的方法都不會使黑巧克力成為「健康食品」。

隱藏的糖、飽和脂肪

該研究認為經常吃黑巧克力對人體健康有益，雖然沒有明確建議吃巧克力來預防心臟病，但根據《衛報》報導，該研究之所以能得出黑巧克力有助於身體健康的結論是因為，實驗中採用的是不含糖以及飽和脂肪的可可類黃酮補充劑。東安格里亞大學卡西迪教授表示，黑巧克力中的可可脂中，有三分之一的成分是飽和脂肪，對人體健康明顯有害。

不過，適度地攝取黑巧克力並不會影響健康，哈佛大學預防醫學中心主任JoAnn Manson認為，只要避免攝取過多的卡路里，每週適度地吃黑巧克力是合理的，但人們不應該是其為健康食品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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