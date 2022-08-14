下週午後雷陣雨多 高溫恐飆37度

全台下週天氣悶熱，午後雷陣雨頻頻！根據中央氣象局，受太平洋高壓影響，高溫炎熱，紫外線強烈，部分地區飆升至37度以上。因對流旺盛，各地將有局部短暫陣雨，民眾除需預防高溫天氣，更要隨時攜帶雨具。桃園以北及嘉義以南沿海適逢年度大潮，應注意海外活動，小心海水倒灌。

局部大雨可略降溫

根據中央氣象局指出，受到太平洋高壓外圍影響，全台下週繼續高溫炎熱，普遍為33至35度，中午前後紫外線強烈，民眾外出需注意防曬與適時補充水分。不過因對流旺盛，早晨西半部地區會有局部短暫陣雨，而15日至19日，東南部地區及恆春半島會受到弱東南風的影響，亦有短暫陣雨的機會，民眾仍需攜帶傘具。

氣象達人彭啟明表示，下週台灣部分地區有機會高達37度以上，不過因午後對流旺盛，15日至19日的水氣較多，午後雷陣雨活躍，西半部沿海夜晚清晨有局部海陸風環流的降雨機會，預計18日可望越趨於穩定。

中央氣象局預報員葉致均受訪時肯定的指出，午後雷陣雨將有助於略降連日的高溫。另外，下週西半部各地山區以及中南部雖然會有局部大雷陣雨，但會不會出現豪雨還需要觀察。

需特別注意的是，下週桃園以北及嘉義以南沿海適逢年度大潮，沿海地區恐有海水倒灌、局部淹水等現象，民眾在海邊活動應多加留意。

暫無颱風生成

根據天氣風險，未來一週並無顯著的颱風生成，且8號颱風「米雷」將往北轉東北移動至日本，因此對台灣沒有影響。

由於菲律賓以東的東風增強許多，西南季風或跨赤道氣流很難推進到西北太平洋形成不利颱風發展的環境，台灣今年久無颱風從菲東南方海面生成。對此，氣象專家賈新興表示，異常偏強的偏東風，攔截了颱風生成導致今年颱風數量相當少，他認為該現象與非典型的反聖嬰現象有關。

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