快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

美「雷根」號航艦往台灣方向移動500浬 來到沖繩外海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑯琊病毒國內已建立PCR方法 可檢測疑似個案

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
莊人祥表示，由於這個病毒在中國大陸是第一次發現，其他地方未曾發現；且人傳人的機率不高，目前檢測屬練兵性質，國人無須擔心。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，由於這個病毒在中國大陸是第一次發現，其他地方未曾發現；且人傳人的機率不高，目前檢測屬練兵性質，國人無須擔心。圖／指揮中心提供

針對在中國大陸山東、河南兩省發現一種新型動物傳人病毒-瑯琊病毒（Langya virus、LayV），疾管署副署長莊莊人祥今天表示，國內已依照該論文刊登的方法合成相關檢測方式，可進行PCR；如果有懷疑通報者，可進行檢測。

權威醫療期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）於8月4日刊文指出，此病毒被命名為「瑯琊病毒（Langya virus，LayV）」，由北京、青島的微生物學者發現。根據期刊分析，在山東、河南等地已發現35例出現急性症狀的感染者，其中有26例僅感染LayV，其餘有感染其他病毒。進一步分析此26人的症狀為發燒(100%)、乏力(54%)、咳嗽(50%)、厭食(50%)、肌痛(46%)、噁心(38%)、頭痛(35%)、嘔吐(35%)，並伴有血小板減少(35%)、白細胞減少(54%)異常，肝腎功能受損(分別占35%、8%)。

疾管署上周表示，國內將在一周內建立實驗室檢測方法，以監測疫情。莊人祥今天表示，目前實驗室檢測方法已建立，如國內發現有症狀的疑似個案，經檢測恙蟲病等其他類似症狀的疾病皆為陰性後，可通報檢驗。

不過莊人祥表示，由於這個病毒在中國大陸是第一次發現，其他地方未曾發現；且人傳人的機率不高，目前檢測屬練兵性質，國人無須擔心。

莊人祥 瑯琊病毒

延伸閱讀

上周確診數略升0.9％ 莊人祥：預估本周疫情仍持平

中重症增105例、22死 10歲童染疫近2個月罹MIS-C

本土+2萬802例、290例境外 莊人祥：較上周日下降4.5%

最新實名制快篩銷量曝光 莊人祥：每天仍賣超過1萬份

相關新聞

宜蘭縣近海規模3.5地震 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時22分發生芮氏規模3.5地震，地震深度12.4公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方28....

瑯琊病毒國內已建立PCR方法 可檢測疑似個案

針對在中國大陸山東、河南兩省發現一種新型動物傳人病毒-瑯琊病毒（Langya virus、LayV），疾管署副署長莊莊人...

9月將進入長新冠高峰 醫建議：整理症狀發生序再就醫

8月6日最新發表於《刺胳針》的荷蘭萬人研究，首度提出較精確「長新冠盛行率」，每8名成年人就有1人，確診後3至5個月核心症...

9縣市好熱 花蓮富源飆出39.4度極端高溫

根據中央氣象局觀測資料顯示，花蓮縣富源上午11時10分出現39.4度高溫，排名第二的宜蘭縣土場中午12時40分37.5度...

久無颱風從菲東南方海面生成 專家分析關鍵原因

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天午後山區附近容易有熱對流發展，以中南部的規模可能較大。

黑巧克力好處多多？專家：不是健康食品 只能適量攝取

把黑巧克力當健康食品？小心攝取過多的糖與飽和脂肪！美國國家醫學圖書館最近的一則研究表示，黑巧克力可可固體含量內含的類黃酮對人體健康有益，每天食用100多克黑巧克力可降低心臟病與中風風險。但也有不少學者們對該研究持懷疑的態度，認為黑巧克力內含的糖與飽和脂肪對人體有害，不應視黑巧克力為健康食品，只能適量攝取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。