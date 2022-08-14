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9縣市好熱 花蓮富源飆出39.4度極端高溫

聯合報／ 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導
天氣高溫炎熱，氣象局發布高溫資訊。本報資料照片
天氣高溫炎熱，氣象局發布高溫資訊。本報資料照片

根據中央氣象局觀測資料顯示，花蓮縣富源上午11時10分出現39.4度高溫，排名第二的宜蘭縣土場中午12時40分37.5度。

氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

宜蘭縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

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