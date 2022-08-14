觀光和天氣一樣熱翻天！高雄港邊從早到晚人潮擠爆

疫情趨緩國旅大爆發，高雄正舉辦台灣文博會成為吸客利器，愛河畔、高流到亞灣區高雄展覽館等都是熱區，輕軌、高捷乘車人潮多，飯店住房也受惠。市府表示，周一至周四市府每房加碼補貼200元，加上中央補助入住最高享1500元折扣，這項「周間補到千方案」優惠已額滿，適用在周五的500元「周五又補五」方案尚有最後名額，預計8月底用罄，先搶先贏。

今天是文博會最後一天，位在高雄展覽館的商展區今天清晨就有民眾排隊，等待上午10點開張要入內搶購。市府統計，文博會高流場域展區到8月13日已吸引超過50萬人次，許多民眾在市長陳其邁臉書留言說「實在太多人，逛不到半小時，口袋破好大一個洞」，也有許多人反映展期太短，建議延長展覽時間或分成南北兩館分散人潮。

副市長史哲說，台灣文博會第一次離開台北，以往辦在4月，因為疫情打亂計畫，今年在高雄延到8月登場，讓文創和觀光相結合，成為文博會10年來最熱鬧一次，「高雄沒漏氣」， 購買力、觀光力、原創力都很到位。史哲說，文博會讓外界看到高雄不只有製造業，會展產業、文創產業一樣精采，文創能量不會因為展期結束而停下，將持續發揮、深耕，台灣設計展正在如火如荼籌備，一定不會讓外界失望。

正值暑假本來就是國旅旺季，加上台灣文博會等指標性活動吸客，高雄各家飯店住房開紅盤。觀光局長周玲妏說，高雄今年暑假推出許多強檔活動，例如台灣文博會有超過500家業者參與，規模是歷屆之最，許多人衝著文博會來高雄，加上市府祭出國旅住房誘因，7月15日起搭配中央悠遊國旅政策，旅宿優惠方案同步上路，住房率明顯提升，最近平日約6成、假日直飆8成，愛河灣周邊旅宿高達9成5，相較去年暑假成長約50%以上。

高雄市觀光局統計，搭上這波國旅熱，已吸引超過17萬人次住宿高雄，順勢帶動高雄旅宿業、旅行社、餐廳、遊樂業、伴手禮等觀光產業商機。記者昨晚直擊，愛河畔、高流周邊，晚間10點左右人潮仍多，餐飲店家生意熱絡，熱錢滾滾。

另，8月13至14日在旗糖農創園區「東九道之驛」有近百攤市集，六龜桃源地區在南橫復通後也成為人氣路線，東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵指出，東九區旅宿業搭上此波國旅熱潮，民宿訂房有7成以上佳績，旅遊人潮明顯回溫。

周玲妏說，「周間補到千」活動回響超乎預期，才3周就達額度，全國獨有「周五又補五」補助500元優惠尚有名額，歡迎全國民眾周五來高雄住宿享補助，補助額度有限別再錯過。

除了國旅自由行很夯，高雄市政府也搶攻團客市場。市府觀光局即日起推出「海線潮旅行」團體補助活動，鼓勵全國各地旅行社組團至茄萣、永安、彌陀、梓官四區旅遊，只要符合條件，每團即補車資4500元，歡迎全國旅行社踴躍組團，來高雄體驗道地的漁村文化。