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高雄輕軌C20站至C24完成試車 10月將通車

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌將進入大順路段，7月起捷運局在C20台鐵美術館站至C24愛河之心站測試，今宣布已完成機電系統行車測試，10月初該路段將通車，也宣告輕軌進入美術館路段與大順路段。

捷運局指出，從7月中旬開始的安裝測試，8月7日至13日輕軌開始依營運班表，在營運時間內，以10至15分鐘班距方式，行駛於測試路段，模擬正常營運狀況，以確保系統功能穩定符合要求。

目前已完成階段性的測試作業，施工團隊將彙整這段時間以來的測試結果，持續調整，也做好通車前的初、履勘作業做好準備。捷運工程局也感謝測試期間用路人車及附近居民的體諒與配合。

捷運局局長吳義隆表示，輕軌C20至C24路段沿線經過美術館、中華藝校、市立聯合醫院、龍華國小，在C24愛河之心站可與高雄捷運紅線凹仔底站轉乘，通車營運後可提供符合市民就醫、就學、遊憩需求，更便捷的大眾交通運輸服務。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業。記者林巧璉／翻攝

捷運 高雄輕軌 美術館

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