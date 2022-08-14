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蛋品行銷發展協會今成立 首重雞蛋產銷資訊精確與公開

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
夏季天熱產蛋率不佳，東部旅遊暢旺需求增。本報資料照片
夏季天熱產蛋率不佳，東部旅遊暢旺需求增。本報資料照片

今年夏季雞蛋供應不足，中國民國養雞協會調查目前日供應11萬5000箱(每箱約200顆)蛋，但蛋商在調度時卻發現，其實雞蛋日供應並沒有這麼多，為了縮短實際供應量的調查差距，中華民國蛋品行銷發展協會今天成立，希望可以把全台各地蛋品銷售狀況，精準統計出來。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，全台灣僅有7個縣市有蛋商公會，也僅有台北市蛋商公會有報價權力，蛋商過去都沒有全國性的組織，因此成立蛋品行銷發展協會。

成立大會邀請蛋雞產業相關人士參與，農委會表示樂觀其成。

高傳謨說，雞蛋價格高漲，報價由養雞業者、蛋商公會、農委會坐下來三方合議決定的，農政單位關心蛋價，要求盡量維持平穩，不要漲得太離譜，或者跌得太厲害。

他表示，協會成立後，希望能夠加強全台各地雞蛋調度，讓產銷資訊更為透明，也不能僅只單方面依靠養雞生產端提供的資訊，也不必然公允，建立蛋商得交流平台，也替全國蛋商爭取應有的權益，最重要的是可以把各地的銷售狀況，精準得統計出來，也能獲得更確實得蛋價，未來協會會成立資訊小組，蒐集全台各地狀況，資訊透明化，也可供農政單位參考。

高傳謨表示，只要從事蛋品銷售者都可以加入，大運輸車業者、養雞賣蛋者也可以，大家可以有個交流平台，有助於雞蛋調度，比如今年暑假花東旅遊活動多，需求旺盛，但花蓮沒有養雞場，需要靠外地調蛋，當需求暴增後就缺很大，因此也協助由西部把雞蛋調往東部。

他說，希望這交流平台可以讓產銷數字都準確一點，為蛋商爭取權益，也會進行教育訓練；此外也會著重蛋品產銷調節，包括蛋品進出口，很多企業貿易商也自行進口蛋品，台灣雞蛋銷售狀況這麼不穩定，一遇到禽流感等疫病就無蛋可賣也不行。

高傳謨表示，中華民國養雞協會每天打電話調查到底生產多少蛋，最後估算日產11萬5000箱，但是蛋商推估就就沒有這麼多，若非北部天氣太熱銷售狀況並不好，缺口會更明顯，但是究竟差了多少沒人知道，未來會由全台各地比較大的會員統計，到底有多少大運輸車輛在運送都需要回報，讓產銷資訊更為精確。

雞蛋

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