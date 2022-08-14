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中市空品感測器物聯網屢次立功 獲雙料金獎肯定

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局推動科技改善空汙，在全市布建1411台空品感測器。圖／台中市環保局提供
台中市環保局推動科技改善空汙，在全市布建1411台空品感測器。圖／台中市環保局提供

台中市環保局推動科技改善空汙，在全市布建1411台空品感測器，導入物聯網科技與AI人工智慧平台，去年建置「空品感測器物聯網」，不僅揪出工廠未合法排放開罰，也查獲大肚養豬場排放大量粒狀汙染物；這項技術獲得亞太暨台灣永續行動獎雙料金獎。

環保局長陳宏益表示，台中市自2017年與行政院環保署合作，於社區、主要交通路段及工業區等布建1411台空品感測器，去年與產、官、學三方媒合建置「空品感測器物聯網」 ，採用工研院授權技轉的空品感測器，並與學者進行產學合作整合空品感測器元件，導入物聯網技術及AI人工智慧學習開發環境智慧管理應用平台，強化台灣空品監測及物聯網相關產業的競爭力。

另外，輔助跨局處合作執行科技執法，將空品感測器數據視覺化及大數據分析，並邀專家學者針對各工業區特性制定告警值及LINE告警推播系統，當工業區出現非法空汙排放事件，可即時分析污染熱區及高值時段，透過智慧型手機提供給稽查人員，大幅提升工業區汙染溯源精準度。

環保局表示，去年以「空氣品質數據中心」分析感測器監測數據及自建的工業區小型風場資料，查獲某工業區一處未取得合法許可證非法操作，並排放空氣汙染物工廠，裁罰100萬元；並於大肚區一處養豬場查獲有大量排放粒狀汙染物，派員前往稽查輔導，後續追蹤已無汙染排放。

陳宏益說，結合全市1411台空品感測器及AI科技應用，將人工智慧結合環境治理，去年裁罰空汙案件35件次、罰款逾千萬元。「科技治理」是空汙改善的趨勢及關鍵，台中市建置的感測器數量全國最多，未來將持續精進智慧科技，為市民健康把關。

台中市環保局建置「空品感測器物聯網」，獲得亞太暨台灣永續行動獎雙料金獎。圖／台中市環保局提供
台中市環保局建置「空品感測器物聯網」，獲得亞太暨台灣永續行動獎雙料金獎。圖／台中市環保局提供
透過「空氣品質數據中心」查獲異常高值空品感測器周邊排放空汙行為。圖／台中市環保局提供
透過「空氣品質數據中心」查獲異常高值空品感測器周邊排放空汙行為。圖／台中市環保局提供

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