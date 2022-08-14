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久無颱風從菲東南方海面生成 專家分析關鍵原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後留意熱對流發展。本報資料照片
午後留意熱對流發展。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天午後山區附近容易有熱對流發展，以中南部的規模可能較大。

柯聿寧說，今天開始東半部會有些小變化，主要是東南風將慢慢增強、水氣也增多，迎風面將有短暫雨機會。

柯聿寧說，菲律賓到關島之間的海面上空有許多雲團發展，其中一些不穩定的小波動在發展，已經慢慢發展為寬廣低壓帶。預計這個低壓帶將會慢慢往南海移動，受到外圍水氣影響，東南風變得比較潮濕，因此明天到周五台灣附近的水氣偏多，東半部都有短暫雨機率，降雨台東到恆春半島最明顯。

他表示，北部因為東南風有氣流過山沉降或增溫的作用，大台北西半側的平地可能有比較長時間的高溫，最高溫有機會達37度左右。天氣則因為下沉作用較穩定，中南部受到東南風繞流、水氣明顯增多的影響，午後的熱對流較容易發展，而且不限於山區。

柯聿寧表示，今年夏天由於菲律賓以東的東風強度與往常強的許多，西南季風或跨赤道氣流很難推進西北太平洋形成有利颱風發展環境，已經許久沒有颱風從菲律賓東南方海面生成。

他說，過去幾天這塊洋面開始有些變化，主要是跨赤道氣流往北來到菲律賓東南邊，配合上太平洋高壓西南側的不穩定波動，慢慢發展成較廣的低壓帶，但是強度還是不夠，是否能再發展出比較明顯的熱帶系統，還要再觀察這些雲團組織的情況。

菲律賓 高溫 天氣動態

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