肝基會28周年慶 保肝之父許金川盼台灣成為無肝病國度

台灣曾經每5名成人，就有1人是B肝帶原者，但自從1986年被稱為「台灣肝病之父」的台大教授宋瑞樓等人，共同推動新生兒全面施打B肝疫苗，讓台灣兒童B肝帶原率從10.5%，下降至1%以下。肝病防治基金會自民國83年成立至今走過28個年頭。肝基會去年3月起更推動「今年超了沒？全民腹超十年計劃」，期盼國人能早期發現肝癌，早期治療，避免遺憾。

肝基會今舉辦28周年慶活動，前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄，以及好心肝大使白嘉莉，演藝界張小燕、石英、翁家明、郭子乾、張瓊姿、王彩樺、吳鈴山、陳霆、陳熙鋒等皆出席祝賀，肝基會更號召企業主點亮愛心嘉惠國人、消滅國病。

前總統馬英九致詞時表示，他1992年簽署器官捐贈同意書，但如果「心不好、肝不好」，誰會要呢？因此，他一直保持身體健康，而肝基會董事長許金川致力保肝已接近50年，可說是「保肝之父」，可是肝病是國病，因此「保肝尚未成功，同志仍需努力」，建議大家多運動、多吃蔬果，這是預防疾病的最好方法。

肝基會董事長許金川說，去年3月肝基會推動「今年超了沒?全民腹超十年計劃」，緊接著10月舉辦全台12家醫療院所腹部超音波篩檢活動，今年7月更擴大至全台北、中、南、東16家醫療院所腹超活動，建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，以早期發現肝癌，早期治療。

許金川說，「全島一肝、全民腹超總動員」為肝基會未來10年的計劃目標，也肝病防治的最後一哩路，希望大家一起參與「今年超了沒？」活動，使其成為一股「全民運動」，讓台灣將成為一個沒有肝病的國度、根除肝病的模範國。

預防肝硬化及肝癌的關鍵三部曲，為主動篩檢、積極追蹤、及早治療。肝基會總執行長楊培銘教授說，目前慢性肝病及肝硬化已掉到國人十大死因之末，預期很快會退出10名外，肝癌在十大癌症死因中，也從多年的第一名降至第二名，更是四大癌症中唯一死亡人數每年下降的癌症。

楊培銘指出，目前B肝治療只能控制而無法根治，但已有全口服C肝藥物上市，自2017年1月起健保也開始給付，藥物效果甚佳、副作用少且輕微，療程很短僅約8至12周。但不可否認的，疫情確實影響B、C肝帶原者到醫院追蹤及治療，而面對疫情B、C肝病人應戒慎但不恐懼，最重要的是，落實個人防護作為、保持身心健康，接種疫苗，抱持與病毒和平共存的心態，定期至醫療院所追蹤治療。

80多歲的華泰銀行前董事長、肝基會榮譽副董事長林博義，約40多年前確診為B型肝炎帶原者，後來健檢又發現感染C肝，當時無藥可治，於是演變成肝硬化、肝癌，此為典型的「肝病三部曲」，一個階段都沒逃過。但後來肝癌不斷復發，於2008年4月前往對岸接受換肝手術，術後住院1個多月、還曾因尿毒過高而洗腎，也一度罹患嚴重憂鬱症，直想從10樓病房一躍而下，自我了結。所幸陪同的家人給予他最大溫暖，將他從懸崖邊拉回來，撐過了這個難關。

林博義說，「當年住在加護病房一周，轉出普通病房時，內心充滿感恩；想著自己能從鬼門關回來，這趟人生旅程得以展延，自己該做些什麼回報，才不枉這分上天的眷顧呢？」因自己不是醫師、不會救人，但可以當啦啦隊，從此投身公益，出錢出力，在肝基會的宣導活動上，以自身經歷侃侃而談保肝的重要。

「有機會讓我做公益，求之不得。」林博義說，當大家看到換肝人竟可以活得這麼健康、活躍，對肝病的刻版印象也從此改觀；現在的他每天樂在公益、早睡早起、走5千步，不忘定期回院追蹤，照顧健康和協助肝基會消滅肝病，就是他目前人生最重要的事。

許金川指出，肝基會成立至今28年，這段歲月是廣大社會善心人士，共同以愛心締造的全民肝病防治史。因此邀請了長期共同參與保肝、護肝各界的好朋友們一同來慶生。

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