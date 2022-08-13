在最危險國家人道救援 她來台盼國際「勿忘阿富汗」

塔利班（或譯神學士）重掌阿富汗政權屆滿周年，在疫情、戰爭、通膨高漲等動盪之際，阿富汗儼然成為被遺忘的世界。阿富汗世界展望會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）自七月起走訪英國、荷蘭、德國、比利時，並於八月四日抵台。

阿孫莎說，阿富汗承受長達四十年的戰亂，飢荒、醫療與教育資源匱乏已成日常，政權更迭這一年，五十萬人失業，高達九成五的阿富汗人每天必須減少一到兩餐，阿富汗人的處境日趨險惡，積極奔走各國，盼的就是國際社會勿忘阿富汗仍待援助。

阿孫莎指出，內部紛爭持續不斷，連三年旱災、新冠疫情肆虐、國際經濟制裁，都讓阿富汗處境日漸險惡，阿富汗四千萬人口，就有二四四○萬人需要人道救援，其中近一千三百萬人是兒童，這些人迫切需要食物、乾淨的水資源、兒童保護、醫療系統與教育。

「你可以想像一名八歲女童嫁給足以當祖父的六十歲男子嗎？她從此失去受教權，夢想終結，每天主要工作就是照顧家庭。」阿孫莎說，阿富汗一直都有童婚問題，二成三的阿富汗女性會在十八歲以前結婚，但隨著塔利班回歸，女性衣著、行動被加諸限制，受教權遭剝奪，連帶影響著女孩在家庭中的地位，越來越多的女童被父母視爲負擔，以五百到一千美元賣掉。

阿孫莎回憶，多年前曾遇到一名夢想成為阿富汗第一位女總統的女孩，女孩之所以想當總統，為的是讓全阿富汗的孩子讀書、享受醫療服務，「這就是阿富汗的盼望」。反觀今日，政府頒布各項箝制女性的規定，一名五十歲的女性外出，需要由一名八歲男童陪同，乍看之下，是女性在照顧孩子，但在伊斯蘭律法，是這名男性在照顧女性。

而為了向塔利班證明女性的獨立自主，阿孫莎說，每次與塔利班開會，她都獨自前往，為的就是讓塔利班知道她是獨立的女性，她不須男性陪同，也可以做到。

阿孫莎說，去年八月，阿富汗世界展望會發起全球回應計畫，除了糧食與現金的發放，也訓練當地社區活化農業，解決生計問題，另也從健康與營養著手，在偏遠社區設立四十一個行動醫療診所，服務孕婦、哺乳期婦女跟營養不良的孩子，每個行動醫療診所每天服務四十到五十個小孩，同時興建太陽能供水站，讓社區家庭能享有乾淨飲用水，因應疫情，也開展社區醫療中心，關照小孩的身心健康，並透過社區、宗教領袖傳達保護兒童的概念。

因政權移轉，近半的阿富汗世界展望會工作人員在去年離開阿富汗避難，因不忍丟下阿富汗的孩子，阿孫莎選擇堅守崗位，展望會透過培力當地人員，讓救援工作得以繼續。

專訪最後，提及最心碎、絕望的一刻，阿孫莎掉下眼淚。她說，沮喪的時刻很多，不久前她在醫院目睹一名孩子因醫療資源不足而死去，「想到不知道還有多少小孩會因此而死，想到正在不斷失去阿富汗的下一代，就感到很無助。」

政權轉移一年過去了，世界因疫情、戰爭不斷變動著，人們對阿富汗的關注越來越少，阿孫莎說，她近期走訪各國的原因，就是盼望國際社會不要忘了阿富汗。