台電、門諾攜手種子計畫17年不中斷 學員結業收穫滿滿

台灣電力公司與門諾醫院、壽豐分院、門諾基金會攜手辦理希望種子計畫，連續17年藉由暑期工讀，讓學員們到相關單位實習，也參與社會服務。今年20位種子學員實習27天後別上結業徽章，個個收穫滿滿。

希望種子計畫17年來共有280位學子、394人次參與，學員畢業後，陸續到各個專業領域工作，門諾機構也有6名工作夥伴曾是希望種子一員。

今年的希望種子12日在門諾醫院施桂蘭禮拜堂舉行結業式，不同一般暑假打工的27天工作經驗和社服體驗，讓來自不同學校、背景的學員們都感到收穫豐富。

「最大的啟發就是找到人生的方向」就讀中國醫藥大學藥學系二年級的萬劉亭亞在藥劑科工讀，他說，這段過程讓他重拾讀書的信心與目標；就讀世新大學財金系的陳耕瀚說，除了有機會將所學運用在實務上，他在社服周擔任復康巴士服務員，看到司機在炎熱天氣下仍帶著熱誠和耐心服務身障者，讓他期許自己未來投入職場，也要以工作熱誠服務別人。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信感謝台電長期以來支持希望種子計畫，嘉惠偏鄉學子，不只是讓學員暑期工讀賺取收入，減輕家中負擔，也安排32個小時的社會服務體驗，或到日照中心、護理之家陪伴長輩，或為獨居老人清掃居家環境，喚起青年學子對社會各角落的關懷。