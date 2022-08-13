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酷暑擋不住泡泡秀魅力 親子擠爆海灣繪本館

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。記者林佩均／攝影
台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。記者林佩均／攝影

台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌化身幸福超人，與民代手持蔬菜、肉品模型，提醒孩子營養不挑食，未來他願意扛起照顧孩子的責任。

清水海灣繪本館今天上午攜手捌啵童趣藝術工作室，舉辦幸福親子藝文季「瘋狂泡泡秀」，現場超過百位民眾入場，擠爆活動現場，由於高溫炎熱，家長與孩子滿頭大汗、汗流浹背，見到心愛的泡泡飄在空中，孩子神眼發亮，開心玩了起來。

蔡其昌與台中市議員王立任、楊典忠、施志昌扮演幸福超人，幸福親子藝文季邁入第8年，接下來有20多場親子活動；蔡其昌現場致詞分享「營養加倍、午餐免費」的參選政見，希望未來能扛起照顧孩子的責任。

蔡其昌表示，舉辦藝文季就是希望孩子接觸更多的藝文資訊，從中獲得啟發與想像，促進親子關係互動，每年都有許多家長帶著孩子前來同樂，我們希望帶給孩子們更多的快樂跟幸福感。

台中市議員王立任、楊典忠、施志昌說，幸福親子藝文季已經邁入第8年，起初因為海線藝文資源較市區缺乏，為讓海線孩子有更多藝文活動，開始舉辦，現在有更多家長一起參與幸福親子藝文季，孩子在快樂的環境中學習成長，是我們最開心的事。

台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。
台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。
立法院副院長蔡其昌化身幸福超人，更手舉花椰菜呼籲小朋友營養不挑食。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌化身幸福超人，更手舉花椰菜呼籲小朋友營養不挑食。記者林佩均／攝影
台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。
台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。
立法院副院長蔡其昌化身幸福超人，呼籲小朋友營養不挑食。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌化身幸福超人，呼籲小朋友營養不挑食。記者林佩均／攝影
台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。
台中市清水區海灣繪本館今舉辦「瘋狂泡泡秀」活動，一早艷陽高照，現場上百名親子到場朝聖，父母持扇子、濕毛巾替孩子降溫，澆不熄孩子玩泡泡的熱忱。

親子 台中市長 蔡其昌

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