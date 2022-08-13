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夏日洗髮常見3大NG！掉髮不敢洗、頭皮自然乾都是傷害

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
夏天洗頭髮，3大NG要注意。圖／摘自pexels
夏天洗頭髮，3大NG要注意。圖／摘自pexels

夏日期間，許多人都會提高洗澡洗頭的頻率，但是也有不少人出現洗髮的NG行為，導致頭皮出現問題，，覺亞技術長、HIT髮學苑專業講師Keddy表示，健康頭皮關乎日常習慣與保養的長期累積，也發現不少人出現頭皮養護的三大NG行為。

NG行為一、洗頭洗一次，沖水30秒

許多人為求效率，洗頭只洗一次，還只有簡單沖洗，但Keddy提醒，清潔要分兩階段，第一階段是頭皮淨化，在乾髮時針對頭皮清潔，才能夠不受過多起泡影響而深度將角質軟化；第二階段為整體清潔，將頭髮打濕後便可使用洗髮精將頭皮、頭髮清潔乾淨，稍作停留讓清潔作用1～3分鐘後，再用清水徹底洗淨。

NG行為二、頭皮自然乾

夏天氣溫高，很多人覺得洗完頭髮後自然乾就好了，但剛洗好的頭皮非常乾淨，但若不盡快吹乾，可能因為濕氣停留致使黴菌滋生。正確應盡快吹乾頭皮，並且於吹乾後，噴上頭皮的化妝水「頭皮養護液」讓頭皮保濕，譬如juliArt 柔敏健髮胺基酸養髮液，添加甘草次酸複合物舒緩頭皮不適，溫和調理頭皮。

NG行為三、落髮就不敢洗頭

透過定期頭皮檢測，才能了解自己髮根，如果開始出現落髮徵兆時，更要注重清潔與頭皮保養，蘊髮重點需要注意產品有效成分的濃度，才能真正實現滋潤效果。

juliArt大安旗艦店打造客製化的頭皮養護服務，讓顧客能夠運用正確的頭皮養護觀念，打造健康自信的髮肌。

有掉髮問題，更要注意頭皮保養。圖／摘自pexels
有掉髮問題，更要注意頭皮保養。圖／摘自pexels
juliArt柔敏健髮胺基酸養髮液／1,400元。圖／juliArt提供
juliArt柔敏健髮胺基酸養髮液／1,400元。圖／juliArt提供
juliArt研發出「乾、淨、潤、蘊」頭皮養護流程，並由HIT髮學苑培訓認證的養護師建議專屬養護方案。圖／juliArt提供
juliArt研發出「乾、淨、潤、蘊」頭皮養護流程，並由HIT髮學苑培訓認證的養護師建議專屬養護方案。圖／juliArt提供

頭髮 洗髮

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