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花蓮富源38.8度高溫 專家曝一路熱到下周

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，氣象局發布高溫資訊。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，氣象局發布高溫資訊。本報資料照片

中央氣象局表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率。

各地天氣高溫炎熱，氣象局今天發布高溫資訊，中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。根據氣象局觀測，今日中午花蓮富源測站測到38.8度高溫；台東長濱測站測出38.7度高溫，分列今日全國前兩名高溫。

台北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市、嘉義縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則說，明天至19日台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，須注意防曬、防中暑，大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意，南方水氣逐漸增多，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率。

高溫 氣象局

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高溫炎熱 台東有連續38度極端高溫機率

花蓮富源38.9度、台東長濱38.4度 6縣市飆高溫

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