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午後慎防短時強降雨 下周一到周三水氣多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後降雨範圍集中在西半部地區，並且會有局部短時強降雨發生機會。本報資料照片
午後降雨範圍集中在西半部地區，並且會有局部短時強降雨發生機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今明兩天太平洋高壓外圍的偏南到東南風持續影響台灣，午後容易有熱對流系統生長，帶來雷雨，降雨的範圍主要集中在西半部地區，並且會有局部短時強降雨發生機會。

溫度偏高，吳聖宇說，各地高溫普遍可達34-36度，部分地區有機會出現37度或以上高溫，除了留意午後的天氣變化之外，戶外活動預防中暑，做好防曬。

展望下周，吳聖宇說，主要仍是受到太平洋高壓的影響，這種午後容易有雷雨的天氣型態預估將會持續，下周一到周三這段期間水氣較多，午後雷雨發生的情況有可能會較為活躍，甚至夜晚清晨在西半部沿海也都有局部海陸風環流的降雨機會。

他表示，下周四之後水氣逐漸減少，還是會有午後雷雨的情況，但是降雨的範圍往山區縮減，強度慢慢減小，到了下周末太平洋高壓中心較為接近台灣，午後雷雨將以深山區為主，降雨量也會明顯減少。

吳聖宇說，整體來看，下周的天氣越到後期可望越趨於穩定，午後雷雨的變化仍是主要的觀察對象。溫度持續偏高，有36度或以上高溫發生的機會，防中暑防曬。

吳聖宇說，目前這段期間是氣候上熱帶洋面擾動活躍的高峰期，就現有的預報資料而言，未來7-10天內雖然沒有看到明顯的熱帶擾動發展預測，但是後續實際的變化情況仍值得觀察留意。

他指出，今年到現在為止颱風發展的數目偏少，強度偏弱，不過颱風季節只過了將近一半，後半段的颱風發展情況預期會相對活躍一些，要留意最新的天氣預報資訊。

高溫 颱風

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