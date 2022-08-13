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老盟推動社區共好 為獨居長者培力「幸福好朋友」陪伴

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「社區共好 幸福獨居好朋友」計畫啟動分享會。記者許政榆／攝影
中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「社區共好 幸福獨居好朋友」計畫啟動分享會。記者許政榆／攝影

孤獨」影響身心靈健康，中華民國老人福利推動聯盟曾針對六都65歲以上長者調查，超過50％長者幾個月僅一次、或沒有與親友聚會，另有24.1%長者感到孤寂。為此，老盟深入全台8個社區，共同發起「社區共好暨孤獨處方箋」計畫，盼透過理論結合實務，建立社區互助、共好的幸福獨居生活。

今老盟舉辦孤獨處方箋分享會，衛福部長薛瑞元出席活動表示，相較住在平房的老人家，都會區老人住在沒有電梯的公寓，不方便爬樓梯，除了物理上區隔讓他不方便出門，心理上的孤獨也需要關注及協助。有些人懂享受孤獨，但有些人會恐慌，從焦慮、憂鬱到深陷孤獨，如何將害怕孤獨者將他從情境中拉出，這是最重要。

「把這些孤獨的人找出來，其實是困難的。」薛瑞元說，我們有村里長系統、警政系統等，但找到這些孤獨長者後，如何成功說服他們走出來，因為他們過去長期處於孤獨情境，需要打破心理障礙，讓長者走進社區；以及居住在豪宅的長者，社區組織難以進入社區大門，長者卻只有語言不通的外勞陪伴，未來都需要專業、有技巧的方式來解決獨居問題。

針對老盟多年來協助開發全國社區老人照顧模組，薛瑞元表示，對於社區活動推動，未來需要政府部門預算補助或人力提供，都可以來規畫，至於模組再精進部分，衛福部社家署可以來做規畫，包括哪些模組適合哪些社區，讓各社區互相學習，以及盡力培訓種子師資。

老盟秘書長張淑卿表示，啟動「社區共好 孤獨處方箋」計畫原因，是發現有些長者因物理或生理障礙而走不出家門，國際研究也發現，應該將「被動改主動」，不應只在據點等老人出來，而是提供更多在宅活動，並將社區志工升級「幸福好朋友」，有系統地、長期陪伴孤獨感特別深的長輩。也透過社區整合性互助，將社區內的高齡人才牽引出來、增加互動，或許能成為社區很好的助力。

今年「社區共好暨孤獨處方箋」計畫透過與全台8個社區發展協會合作，包括新北永和民權社區、新北平溪菁桐社區、基隆中正平寮社區、新竹橫山社區、台中西屯何明社區、彰化竹塘小西社區、嘉義義竹東過社區，以及屏東潮州三星社區，嘗試培力社區中高齡與高齡人才，建立社區自主獨居服務模組。

新北永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭分享，一名李奶奶原先單身獨居，可能因個性嘮叨，與子女、媳婦不合，長期下來足不出戶關在家，透過幸福獨居訪視計畫，跟奶奶聊天後邀請他來到社區，奶奶也敞開心房，更主動參與保母培育，期許未來考取保母證，協助家扶中心照顧弱勢家庭的孩子，極大轉變讓人相當感動。

衛福部長薛瑞元今出席老盟「社區共好 幸福獨居好朋友」計畫啟動分享會。記者許政榆／攝影
衛福部長薛瑞元今出席老盟「社區共好 幸福獨居好朋友」計畫啟動分享會。記者許政榆／攝影

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