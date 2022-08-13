小港醫院咀嚼機能重建中心 奪台灣永續行動獎「金獎」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
小港醫院以「邁向無管人生典範醫院」榮獲TSAA台灣永續行動獎「金獎」肯定，院長郭昭宏（中）代表團隊領獎。記者王昭月／翻攝
小港醫院以「邁向無管人生典範醫院」榮獲TSAA台灣永續行動獎「金獎」肯定，院長郭昭宏（中）代表團隊領獎。記者王昭月／翻攝

上年紀長輩吞嚥功能逐漸弱化，但高雄小港醫院不放棄病患由口進食的潛能，2018年成立「咀嚼吞嚥機能重建中心」，去年榮獲國家生技醫療品質獎銀獎肯定，昨再獲台灣永續行動獎「金獎」肯定，成為邁向無管人生典範醫院。

TSAA台灣永續行動獎這次共有247件參選，高雄小港醫院「咀嚼吞嚥機能重建中心」脫穎而出，小港醫院院長郭昭宏表示，台灣鼻胃管灌食者比率較其他先進國家高，尤其安養機構住民，是長照體系中最弱勢的一群，但鮮少受到關注及有人為他們倡議。

郭昭宏表示，為讓銀髮長輩提升咀嚼吞嚥機能，小港醫院2018年成立「咀嚼吞嚥機能重建中心」，將篩檢作業標準化，在病患插管前提前篩檢，減少置管率；插管後積極復健，提高移除率。過去4年，小港醫院的鼻胃管移除率從過去的27％，成長到平均44.5％。

咀嚼吞嚥機能重建中心執行長馮明珠說，中心除一般篩檢外，也透過吞嚥內視鏡、透視螢光吞嚥攝影檢查，找出容易誤嚥的原因；再依據結果做照護訓練，也將標準流程平行推廣到外部機構。

「讓個案享受美食直到生命的最後一刻」，馮明珠說，咀嚼機能重建中心成員的願望是長輩「吞ㄟ落」，也感受到美味，因此團隊不斷研發質地均勻滑訓，容易攜帶的「安心凍」等產品，可大幅減低嗆咳機會。

高雄市 馮明珠

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