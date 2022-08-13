蒸汽火車之王DT668出動！民眾搶拍 11月5日還有一場

適逢彰化扇形車庫百周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與彰化市公所共舉辦系列活動，其中廣受鐵道迷矚目的蒸汽火車鐵道遊程活動今啟動第一梯次列車，由DT-668「國王號」蒸汽火車頭牽引DR3000自強號六節車廂，搭載260多名幸運買到票的遊客，現場鐵道迷擠爆月台，爭相拍下難得鏡頭。

今早蒸汽火車頭緩緩開動前往二水，重現蒸汽火車行駛縱貫線場景，參山處長曹忠猷表示，DT668國王號是台鐵最大型牽引力，噸位最重的車型，遊程從彰化火車站到二水，今天200多個名額開賣即秒殺完售，這次沒有買到票的民眾還有機會搭乘第二梯次11月5日的遊程。

彰化扇形車庫慶祝百年，台鐵出動大型牽引力、噸位最重的車型「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，將從彰化站到二水站，重現百年縱貫鐵路場景

彰化縣副縣長洪榮章也代表縣長王惠美到場一睹蒸汽火車風采，洪榮章說，1922年彰化扇形車庫隨著海線通車一同啟用，至今2022年，迎接啟用100年的光榮時刻，「彰化扇形車庫」在多方努力爭取下，今年4月22日經文化部審議通過，升格為國定古蹟，是彰化縣第8處國定古蹟，也是王惠美縣長任內第二個成功升格的國定古蹟，第一個是鹿港天后宮，這是給彰化扇形車庫100歲的生日禮物。