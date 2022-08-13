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蒸汽火車之王DT668出動！民眾搶拍 11月5日還有一場
適逢彰化扇形車庫百周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與彰化市公所共舉辦系列活動，其中廣受鐵道迷矚目的蒸汽火車鐵道遊程活動今啟動第一梯次列車，由DT-668「國王號」蒸汽火車頭牽引DR3000自強號六節車廂，搭載260多名幸運買到票的遊客，現場鐵道迷擠爆月台，爭相拍下難得鏡頭。
今早蒸汽火車頭緩緩開動前往二水，重現蒸汽火車行駛縱貫線場景，參山處長曹忠猷表示，DT668國王號是台鐵最大型牽引力，噸位最重的車型，遊程從彰化火車站到二水，今天200多個名額開賣即秒殺完售，這次沒有買到票的民眾還有機會搭乘第二梯次11月5日的遊程。
彰化扇形車庫慶祝百年，台鐵出動大型牽引力、噸位最重的車型「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，將從彰化站到二水站，重現百年縱貫鐵路場景
彰化縣副縣長洪榮章也代表縣長王惠美到場一睹蒸汽火車風采，洪榮章說，1922年彰化扇形車庫隨著海線通車一同啟用，至今2022年，迎接啟用100年的光榮時刻，「彰化扇形車庫」在多方努力爭取下，今年4月22日經文化部審議通過，升格為國定古蹟，是彰化縣第8處國定古蹟，也是王惠美縣長任內第二個成功升格的國定古蹟，第一個是鹿港天后宮，這是給彰化扇形車庫100歲的生日禮物。
交通部觀光局長張錫聰表示，彰化站在鐵道文化觀光中，是最具多元性的車站，不僅是山海線的交會處，也是世界唯二的扇形車庫，更是規模最大的國定古蹟，今天DT668蒸汽小火車旅行沿途有許多觀光景點，並結合在地的社區發展協會及觀光工廠協會及休閒農場共同來為旅客導覽。
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