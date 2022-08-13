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台中東興市場旁捐血 大手筆送高單價龍虎斑
疫情趨緩，血庫卻面臨大缺血，台中捐血中心統計光是7月用血量增加16％，目前A、B、O血型都缺。台中北區東興市場前主委楊文志與公益志工常立武今舉辦捐血活動，送頂級龍虎石斑，一則挹注血庫、二則挺台灣石斑養殖業。
捐血地點東興市場中清入口的圓覺院，上午9點到下午4點。主辦單位祭出頂級龍虎斑，成功捐250CC贈浦燒鰻壹尾（共200份），捐500CC贈達慶養殖場頂級龍虎斑魚1尾（共200份）送完為止。
主辦單位堪稱大手筆，龍虎斑魚在美式大賣場，每公斤售價799元。
台中捐血中心統計，截至8月10日上午7時，A型血庫存量只剩4天最缺，而B型血則剩6.1天，O型血剩4.5天，安全庫存量須達7天。
捐血中心指出，近期因疫情趨緩，不少患者回流，可延遲開刀的手術，逐漸恢復，用血量增加，今年1至7月較去年同期用量多1萬8668袋，成長9.3％。7月多4447袋，成長16％。
公益志工常立武每年固定舉辦捐血活動，今與東興市場前主委楊文志合辦，除了龍虎斑，只要捐血加碼再贈萬丹蜜汁紅豆、萬春宮平安麵線、造型口罩等多項贈品，目前現場大排長龍。
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