花東高溫紅色警戒 氣象局：南台灣午後注意大雨

中央氣象局表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率。

氣象局說，今天各地高溫約33至35度，其中大台北、嘉義、高屏及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

各地天氣高溫炎熱，氣象局今天發布高溫資訊，中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市、嘉義縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。