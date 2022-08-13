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花東高溫紅色警戒 氣象局：南台灣午後注意大雨
中央氣象局表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率。
氣象局說，今天各地高溫約33至35度，其中大台北、嘉義、高屏及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。
各地天氣高溫炎熱，氣象局今天發布高溫資訊，中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。
台北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市、嘉義縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。
氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。
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