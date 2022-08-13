福隆假日塞車亂象有解 公路總局提建外環道

新北市貢寮區福隆以沙灘、鐵路便當聞名，是熱門的觀光景點，每到假日總會讓站前交通要道台2線興隆路大塞車。為解決交通壅塞問題，交通部公路總局提出「福隆方案」興建外環道，透過高架道路及隧道化解車流瓶頸，該計畫目前在可行性評估階段，初估總經費約29億4065萬，可行性報告核定後約10年完工。

公路總局說，台2線福隆路段觀光資源豐富，每逢假日或連續假期湧入大量觀光車潮，加上宜蘭地區北返車流，常造成台2線106K（卯澳）至100K（福隆）往台北方向道路嚴重壅塞回堵，影響當地交通甚鉅。

公路總局說，目前透過交通號誌時相調整及警力協助等策略作為交通紓解方案，但改善效果有限，為增進行車安全及效益，一工處研擬長期改善方案，盼解決台2線福隆路段塞車困擾。

公路總局研擬福隆方案透過高架橋及隧道繞行，完全繞行塞車範圍及福隆市區路口，且無須大規模拆遷。根據初步規畫，福隆外環道起點為台2線99K+200，高架橋將先跨越台鐵軌道，之後沿著鐵軌南側興建，平行通過福隆車站後再次跨越軌道以及河川，隨後以隧道方式穿越山體，最後在台2線102K+600處重新接回台2線。

公路總局說，福隆方案拆遷棟數5棟，為4處民宅及1處台鐵局屬建築，戶數約5戶；初估直接工程費約19億5522萬，拆遷費595萬，總經費29億4065萬。

公路總局表示，該包含依都市計畫拓寬及新增外環道路，尚在可行性評估階段，日前已召開地方說明會並納入民眾意見，現場以外環道方案獲得最大共識，將納入期末報告循程序辦理。

福隆方案後續可行性報告如經審查核定後，將進行綜合規畫、都市計畫變更、設計及施工，預計期程約10年。