聽新聞
test
0:00 / 0:00
福隆假日塞車亂象有解 公路總局提建外環道
新北市貢寮區福隆以沙灘、鐵路便當聞名，是熱門的觀光景點，每到假日總會讓站前交通要道台2線興隆路大塞車。為解決交通壅塞問題，交通部公路總局提出「福隆方案」興建外環道，透過高架道路及隧道化解車流瓶頸，該計畫目前在可行性評估階段，初估總經費約29億4065萬，可行性報告核定後約10年完工。
公路總局說，台2線福隆路段觀光資源豐富，每逢假日或連續假期湧入大量觀光車潮，加上宜蘭地區北返車流，常造成台2線106K（卯澳）至100K（福隆）往台北方向道路嚴重壅塞回堵，影響當地交通甚鉅。
公路總局說，目前透過交通號誌時相調整及警力協助等策略作為交通紓解方案，但改善效果有限，為增進行車安全及效益，一工處研擬長期改善方案，盼解決台2線福隆路段塞車困擾。
公路總局研擬福隆方案透過高架橋及隧道繞行，完全繞行塞車範圍及福隆市區路口，且無須大規模拆遷。根據初步規畫，福隆外環道起點為台2線99K+200，高架橋將先跨越台鐵軌道，之後沿著鐵軌南側興建，平行通過福隆車站後再次跨越軌道以及河川，隨後以隧道方式穿越山體，最後在台2線102K+600處重新接回台2線。
公路總局說，福隆方案拆遷棟數5棟，為4處民宅及1處台鐵局屬建築，戶數約5戶；初估直接工程費約19億5522萬，拆遷費595萬，總經費29億4065萬。
公路總局表示，該包含依都市計畫拓寬及新增外環道路，尚在可行性評估階段，日前已召開地方說明會並納入民眾意見，現場以外環道方案獲得最大共識，將納入期末報告循程序辦理。
福隆方案後續可行性報告如經審查核定後，將進行綜合規畫、都市計畫變更、設計及施工，預計期程約10年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言