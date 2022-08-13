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台鐵台北車站教保中心將啟用 杜微：讓員工安心生養
響應政府推動公共化托育政策，創造員工福利，台鐵局在局內各單位、台鐵工會、及職工福利委員會協力推動下，全新打造「台北車站職場互助教保服務中心」，即將正式提供教保服務。
台鐵局說，該中心由專業優質非營利法人提供師資及照顧人員，收托2至6歲幼兒，學費比照非營利幼兒園收費規定每月2000元，對象以員工子女、 孫子女為優先，餘額對外開放招生。
台鐵局長杜微日前在人事室主任吳俊霖，科長林宜靜陪同下，巡視教保中心整備情形，對中心環境及設施表示高度滿意，也對現場忙碌準備工作的同仁及幼教老師們致上謝意。
杜微表示，會積極推動公共托育，除北車中心外，今年也陸續於宜蘭開班，未來將造福更多地區民眾與員工子女，讓員工能安心生養、安心工作。
台鐵局也說，該中心活動室／教室占地總計193.67平方公尺，另於入口提供145.76平方公尺室內遊戲室，幼兒有充足空間，進行大肌肉活動。此外，專為小朋友設計了課桌椅、教具、遊戲玩具、洗手間、備餐室一應俱全，門禁安全管理也特別周到。
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