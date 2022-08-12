8成年輕癌友因罹癌丟工作 月收最慘「5萬變2萬」

今日為國際青年節，但2021年台灣死亡率已超過出生率，除勞動人口流失外，根據衛福部統計，21到60歲主要勞動生產族群，就有30萬人正在治療癌症。台灣年輕病友協會今舉行青年健康論壇，發布8成年輕癌友因罹癌失去原有工作，且在職場面臨3大問題，包括雇主對罹癌史有疑慮、身體狀況受影響難找可配合的工作型態、工作收入每月減少5千元至2萬元不等。

根據台灣年輕病友協會今年8月針對年輕癌友治療與勞動力進行調查，共蒐集285份問卷，結果發現，年輕癌友年收入50萬以下為大宗，超過4成癌友在癌症治療費、生活家計開銷支出，遠大於收入。2成癌友無固定工作，8成癌友因罹癌失去原有工作。超過6成癌友現有存款僅能支撐不到一年的治療負擔。

調查也發現，年輕癌友職場中受到挑戰，有52.4%雇主對罹癌史有疑慮，45.7%身體狀況受影響，難以找到可以配合的工作型態。雖然調查中8成年輕癌友有穩定工作，但因治療須頻繁請假，且治療副作用導致體力變差、易疲倦，導致其中8成癌友工作收入受影響，每月減少5千元至2萬元薪資。

副總統賴清德透過影片致詞，談到台灣自1995年開辦全民健保，已大幅改善國人因病而貧、因貧而病的窘境，不過隨人口高齡化，以及民眾對於新藥新科技的期待，有限的健保資源已經無法因應慢性病、癌症及罕見疾病的用藥持續增加，因此如何積極縮短新藥給付審查時間，降低癌症病友醫療費用負擔，另一方面提升健保給付效應，達成病友權益和健保永續的平衡，確實已成為健保政策檢討的當務之急。

賴清德說，癌症連續40年居十大死因首位，罹患癌症人數也持續上升，如何提供癌友更周延的個人化照顧，改善年輕病友的生活品質，透過打造病友友善職場，保障年輕病友的勞動權益，讓年輕病友能夠有一個「病得起的未來」，也應該成為政府相關單位未來必須通力合作、共同努力的目標。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，自己在32歲時確診乳癌，當時剛結婚3個月，很憂心是否有藥物可醫、能否回歸職場等問題。年輕癌友常碰到罹癌後公司調動職位或資遣，有一名病友分享，罹癌後從正職變兼職，薪資從五萬多剩不到兩萬，要兼顧家計讓他壓力非常大。她期待，政府、企業界及協會能共同討論出友善職場方案，並參考國外作法，台灣可建議癌症新藥多元支持基金等，協助癌友用藥無負擔。

藝人唐玲今也出席論壇，她受訪表示自己在2019年確診胃癌時，起初不願意公開，就怕原本健康活潑、健康的形象被貼上癌症標籤，也擔心無法返回職場。近期返回演藝工作，沒想到癌症再度轉移到第四期，病情公開後幾乎沒有戲劇邀約，還有人稱「精子可以抗癌」，或酸他靠病曝光，讓她很無奈「沒人希望生病被關注」。